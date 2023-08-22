冰淇淋控暴動！冰淇淋之神推新品「雙杯滿足CREMIA」實現貓舌餅乾自由，巧克力控還能這樣點

冰淇淋之神推新品啦！超人氣冰淇淋「CREMIA」自登台就吸引眾人打卡品嘗，每每推出新品也會掀起話題。迎接浪漫七夕的到來，CREMIA特別推出限定「雙杯滿足CREMIA」，不僅吃得到綜合口味冰淇淋，就連餅乾甜筒也是雙倍滿足，趕快把握開賣搶鮮吃起來。

圖／Cremia Taiwan粉絲專頁

冰淇淋之神「CREMIA」再推創意新作「雙杯滿足CREMIA」，綜合冰淇淋搭配「原味餅乾＋巧克力餅乾」甜筒，滿足感直接飆升，巧克力控也可選擇巧克力冰淇淋配上「2個巧克力餅乾」甜筒，可以享受極致濃郁可可味，消暑打卡先發限時炫一波。

圖／摘自Cremia Taiwan粉絲專頁

「雙杯滿足CREMIA」自今(22)日起正式開賣，不論是一人獨享還是雙人共享都剛好，喜歡CREMIA貓舌餅乾甜筒的你更是不能錯過囉！

新品「雙杯滿足CREMIA」販售資訊

販售期間：8/22～售完為止

售價：180元

販售通路：全CREMIA櫃點均販售

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