冰淇淋控暴動！冰淇淋之神推新品「雙杯滿足CREMIA」實現貓舌餅乾自由，巧克力控還能這樣點
冰淇淋之神推新品啦！超人氣冰淇淋「CREMIA」自登台就吸引眾人打卡品嘗，每每推出新品也會掀起話題。迎接浪漫七夕的到來，CREMIA特別推出限定「雙杯滿足CREMIA」，不僅吃得到綜合口味冰淇淋，就連餅乾甜筒也是雙倍滿足，趕快把握開賣搶鮮吃起來。
冰淇淋之神「CREMIA」再推創意新作「雙杯滿足CREMIA」，綜合冰淇淋搭配「原味餅乾＋巧克力餅乾」甜筒，滿足感直接飆升，巧克力控也可選擇巧克力冰淇淋配上「2個巧克力餅乾」甜筒，可以享受極致濃郁可可味，消暑打卡先發限時炫一波。
「雙杯滿足CREMIA」自今(22)日起正式開賣，不論是一人獨享還是雙人共享都剛好，喜歡CREMIA貓舌餅乾甜筒的你更是不能錯過囉！
新品「雙杯滿足CREMIA」販售資訊
販售期間：8/22～售完為止
售價：180元
販售通路：全CREMIA櫃點均販售
延伸閱讀：
．只有今天！CoCo都可迎七夕推「鮮莓冰沙」第二杯半價，好友日還有「拍拍拍呀綠牛乳」買一送一
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言