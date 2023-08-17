夢幻告白神器！7-11「最浪漫冰棒」撞色漸層獨一無二，79折開吃來自立陶宛的濃郁香草冰淇淋
每支都是獨一無二！七夕情人節將至，許多商家紛紛推出應景又浪漫的商品，現在冰棒也化身告白神器，這款「漸層愛心冰棒」不僅擁有超美的撞色漸層，吃起來更是香濃好入口，全台7-ELEVEN都買得到，還有嘗鮮79折的優惠，快就近挖寶吧！
超商話題新品登場！來自歐洲立陶宛的「DIONE獨一無二漸層愛心冰棒」在全台開賣，每一支冰棒的漸層都不同，除了絕美外型外，冰棒本身選用比利時白巧克力及立陶宛當地牛奶製成，打造高質感的濃郁香草冰淇淋，還吃得到香草籽，用看的用吃的都好夢幻。
雖然這款「漸層愛心冰棒」價格偏高，一支要價139元，但即日起至9/5有嘗鮮價79折的優惠，七夕情人節把握折扣打卡拍起來。
DIONE 獨一無二漸層愛心冰棒｜販售資訊
販售通路：全台7-ELEVEN
優惠期間：即日起至9/5
優惠價：嘗鮮價79折(原價139元/件)
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