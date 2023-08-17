夢幻告白神器！7-11「最浪漫冰棒」撞色漸層獨一無二，79折開吃來自立陶宛的濃郁香草冰淇淋

好市多又出包了？ 炎炎夏日，許多人喜歡來杯清涼椰子水消消身體的暑氣。不過，日前民眾到知名美式賣場「好市多COSTCO」，購買賣場內販售的「Koh 純椰子汁」，竟發現椰子汁中有有半顆拳頭大小的異物，讓消

2023-08-17 12:29