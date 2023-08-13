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全家「最熱銷霜淇淋」出爐！開賣10週年掀話題，「2口味」回歸呼聲高

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／記者黃筱晴攝影、全家便利商店提供
圖／記者黃筱晴攝影、全家便利商店提供

全家便利商店Fami!ce霜淇淋10週年囉！全家便利商店的霜淇淋受到廣大顧客歡迎與喜愛，每一檔口味霜淇淋都有各自的擁護者，也陸續推出越來越多種、獨家聯名，甚至是獵奇的特殊口味，每每掀起話題與打卡風潮。而這麼多口味的霜淇淋中，哪些口味更深得人心呢？

全家Fami!ce「草莓優格霜淇淋」最熱銷。記者黃筱晴／攝影
全家Fami!ce「草莓優格霜淇淋」最熱銷。記者黃筱晴／攝影

全家便利商店Fami!ce霜淇淋十週年引發話題，全家便利商店也在粉絲專頁公布「最熱銷口味」、「最獵奇口味」等趣味問答，最熱銷為草莓優格，而最獵奇則為玉米濃湯霜淇淋。

全家便利商店「玉米濃湯霜淇淋」口味獵奇引發討論。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「玉米濃湯霜淇淋」口味獵奇引發討論。圖／全家便利商店提供

Fami!ce霜淇淋開賣十年來，已推出108種口味，除了十週年霜淇淋問答外，同時也開放網友許願「最想復刻回歸的口味」，湧入不少網友敲碗搶答，像是抹茶巧克力等經典不敗滋味，而「仙人掌」及「鐵觀音」口味的呼聲最高，期待全家能聽見大家的聲音，讓這些霜淇淋回歸上市。

全家便利商店「鐵觀音霜淇淋」廣受歡迎，許多網友敲碗期待回歸。記者陳立儀／攝影
全家便利商店「鐵觀音霜淇淋」廣受歡迎，許多網友敲碗期待回歸。記者陳立儀／攝影

全家便利商店「澎湖仙人掌霜淇淋」期待回歸呼聲高。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「澎湖仙人掌霜淇淋」期待回歸呼聲高。圖／全家便利商店提供

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霜淇淋 全家便利商店 巧克力 抹茶

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