限時17天！「辻利茶舗」首度快閃新北，這五日「買一送一」最高現省145元

只有17天！日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」即日起至8/27快閃新莊宏匯廣場，祭出首四日買一送一優惠，再加碼一日限定買抹茶拿鐵送霜淇淋的好康，現場同步販售多款道地商品，像是超人氣抹茶麻糬巴斯克、抹茶冰心大福等，要吃要快。

圖／TSUJIRI Taiwan粉絲專頁

知名抹茶專賣「辻利茶舗」首度快閃新北，即日起至8/27限時17天進駐新莊宏匯廣場，並推出8/11至8/14首四日買一送一優惠，活動期間購買「辻利濃茶卷切片」就送「辻利抹茶拿鐵」，一組只要150元，現省145元。此外，另加碼8/18一日限定好康，當日購買「辻利抹茶拿鐵」即贈「辻利霜淇淋」，抹茶控們可別錯過囉！

8/11至8/14，購買「辻利濃茶卷切片」送「辻利抹茶拿鐵」，優惠價150元（原價295元）。圖／TSUJIRI Taiwan粉絲專頁

8/18加碼好康，購買「辻利抹茶拿鐵」贈「辻利霜淇淋」，優惠價145元（原價255元）。圖／TSUJIRI Taiwan粉絲專頁

辻利茶舗快閃期間除了帶來招牌抹茶霜淇淋、抹茶拿鐵、濃茶卷外，抹茶麻糬巴斯克、抹茶冰心大福、中秋禮盒及辻利抹茶酥也統統買得到，吃甜點、買伴手禮一次滿足。

圖／TSUJIRI Taiwan粉絲專頁

辻利茶舗 快閃店資訊

快閃時間：8/11～8/27

地點：宏匯廣場11F 日本美食展

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