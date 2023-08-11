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賺到了！超商「巨塔泰奶霜淇淋」掀熱議，一原因讓網羨慕：這三支半的量耶

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／7-ELEVEN提供、摘自7-11全家 各超商新品資訊共享臉書社團(網友葉博昇)
圖／7-ELEVEN提供、摘自7-11全家 各超商新品資訊共享臉書社團(網友葉博昇)

好幸運！全家便利商店霜淇淋引領冰品潮流，同時也造成打卡旋風。而7-ELEVEN的霜淇淋也強勢回歸，近期的芒果風味霜淇淋更是搭配皮卡丘包裝及湯匙，令不少人看到馬上搶吃。此外，也有網友分享買到多達「10圈」的巨塔霜淇淋，吸引網友回應「吃的很過癮」、「歡樂歸歡樂，這太扯了」。

7-ELEVEN芒果風味霜淇淋搭配皮卡丘包裝掀起打卡風潮。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN芒果風味霜淇淋搭配皮卡丘包裝掀起打卡風潮。圖／7-ELEVEN提供

近日有網友曬出自己買到的巨無霸「泰奶霜淇淋」並分享店員間的對話掀起熱議，照片中的泰奶霜淇淋多達10圈，造型完整漂亮，原PO透露「這重量真的很像麥克風」，沒想到造就這支巨塔霜淇淋的原因竟是「店員停不下來」！其他網友看到貼文，紛紛留言「這三支半的量耶」、「賺到了，但真的吃不完」、「店員在挑戰極限」，還有網友表示「我也想要一個停不下來的店員」，引來不少羨慕聲。

網友曬照分享幸運買到的巨塔泰奶霜淇淋。圖／摘自7-11全家 各超商新品資訊共享臉書社團(網友葉博昇)
網友曬照分享幸運買到的巨塔泰奶霜淇淋。圖／摘自7-11全家 各超商新品資訊共享臉書社團(網友葉博昇)

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霜淇淋 冰品 全家便利商店 皮卡丘 7-ELEVEN

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