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手機先拍！「日出茶太 x 海綿寶寶」首推２款新品＋５款限量周邊，還有可愛杯身、封膜要打卡

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／日出茶太提供
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海綿寶寶來了！國際手搖飲品牌「Chatime日出茶太」在今夏攜手動畫「海綿寶寶」跨界合作，將自8/11起至10/31於全台門市推出「海綿星星大冒險」活動，不僅有海綿寶寶、派大星概念的全新專屬飲品，還有多款Q萌且實用的周邊商品，以及人氣啦啦隊女孩一日店長、指定門市打卡限量買一送一等系列活動，跟著日出茶太一起翻玩今夏！

日出茶太首度與全球知名動畫海綿寶寶跨界合作，展開充滿趣味的「海綿星星大冒險」活動。圖／日出茶太提供
日出茶太首度與全球知名動畫海綿寶寶跨界合作，展開充滿趣味的「海綿星星大冒險」活動。圖／日出茶太提供

圖／日出茶太提供
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「Chatime日出茶太」跨界合作打造「深海鳳梨屋」及「粉紅超派」兩款概念新飲品，「深海鳳梨屋」以海綿寶寶的家為發想，選用鮮甜多汁鳳梨搭配清爽奶綠及綠茶凍增添口感，而「粉紅超派」則以粉Fresh莓果醬為底，加入QQ椰果粒與醇濃鮮奶，顏色粉嫩超夢幻。不僅如此，本次也同步推出四款聯名杯身及封膜，開喝之前手機先拍。

圖／日出茶太提供
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圖／日出茶太提供
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日出茶太也精心打造五款必收周邊商品將自8/11起開賣，除了有購買兩杯飲料即贈的限量比奇堡隨手貼外，還有消費滿額加價購的方方黃黃環保袋、海綿星星吸管杯、蟹堡王員工杯袋、四處探險紫色托特包及Whatever徽章組等，另有LINE會員限定比奇堡全家餐568套組，統統數量有限，想要收藏一波手腳可要快喔！

此外，日出茶太預計在8/12、8/19兩日邀請人氣啦啦隊女孩分別於信義威秀店及新竹巨城店擔任一日店長，同時還有拍照打卡可享聯名新品買一送一的好康活動，粉絲們這次可別錯過啦！

圖／日出茶太提供
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圖／日出茶太提供
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日出茶太將於8/12、8/19為期2日，分別於信義威秀店及新竹巨城店邀請人氣啦啦隊女孩擔任一日店長。圖／日出茶太提供
日出茶太將於8/12、8/19為期2日，分別於信義威秀店及新竹巨城店邀請人氣啦啦隊女孩擔任一日店長。圖／日出茶太提供

日出茶太 x 海綿寶寶 一日店長活動資訊

活動日期與一日店長：8/12 信義威秀店｜領航猿啦啦隊女孩－Mika、油米；8/19 新竹巨城店｜中信兄弟啦啦隊女孩－波波、凱蒂

活動時間：14:00～16:00

活動內容：購買比奇堡全家餐568套組，即可與啦啦隊女孩互動(限量50組)；於店內主題區拍照打卡、上傳限時動態，並標記日出茶太，可享新品「深海鳳梨屋、粉紅超派」買一送一優惠 (限量50組)

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