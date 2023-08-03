颱風天小確幸！ Mister Donut「買5送5」每個不到20元 父親節6入優惠189元
颱風天小確幸快追！ 受卡努颱風影響北北基宜放颱風假，Mister Donut悄悄祭出「買5送5」本日優惠，讓颱風天還是能個甜甜，換算下來平均每個不到20元，超值入手機會，以及即本週末是父親節前夕，同步6入優惠189元，螞蟻控們追起來。
颱風天隱藏版限定優惠，Mister Donut悄悄發出限店甜甜圈及點心「買5送5」好康，限定贈送39元甜甜圈，亦可補差價換購價高甜甜圈，限量100組，售完為止。同時需提醒大家，限店隱藏優惠活動非全門市通用，前先購買建議先查詢確認。
Mister Donut父親節優惠，8/4至8/8連續5天甜甜圈「6入189元」。限贈39元甜甜圈，可補差價換購價高甜甜圈；限量100組；優惠不得合併使用；商品種類數量以販售門市實際可販售情形為準，售完為止。
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