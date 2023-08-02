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霜淇淋買1送1！義美「巧克力酥片霜淇淋」強勢登場，買一送一還有6天

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權
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義美聖代買一送一快搶吃！義美「巧克力酥片」是許多人午茶點心的最愛，香甜不膩令不少人一買就是一箱箱帶。本次義美將經典不敗的「巧克力酥片」結合冰涼濃郁的霜淇淋，打造全新「巧克力酥片霜淇淋聖代」，即日起至8/6還有限時買一送一的優惠，開吃趁現在！

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義美「巧克力酥片霜淇淋聖代」於8/1起全面上市，除了人氣霜淇淋必吃外，加碼搭配經典黑可可巧克力酥片及酥脆威化捲，三強聯手打造今夏最強消暑聖代。即日起至8/6更祭出買一送一好康，購買「巧克力酥片霜淇淋聖代」即享買一送一，平均一杯只要33元(原價65元)。

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義美「巧克力酥片霜淇淋聖代」優惠資訊

優惠期間：2023/8/1～2023/8/6

優惠辦法：購買「巧克力酥片霜淇淋聖代」享買一送一(原價65元/杯)

備註：會員不再享95折

查詢有販售霜淇淋的義美門市請點這

圖／義美食品粉絲頁
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霜淇淋 巧克力 義美 買一送一 必吃

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