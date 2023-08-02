炎炎夏日的消暑提案！全台酸甜「芒果冰」盤點，感受夏季的美好滋味

天氣漸漸變熱了，芒果盛產的季節也快要到了，在炎炎夏日，如果能夠來上一碗酸酸甜甜的芒果冰，能夠消暑解熱，實在是再好不過的享受了。本文將介紹六間全台各地的冰店，以及店內提供的各式芒果冰，快來一起看看！

消暑冰品提案：全台芒果冰推薦

台北 Mr. 雪腐 公館店

圖／IG@food__2005

位於公館商圈的「Mr. 雪腐 公館店」是許多台大學生吃冰聚會的首選。使用新鮮的四季水果製成的雪花冰吸引了許多人慕名而來。到了夏天，最讓人期待的就是夏季限定的「芒果feat牛奶」和「芒果feat牛奶」，有機會到訪的話，也不要忘了吃看看招牌系列的「台18珍奶」和「宇治金時」！

地址：台北市中正區羅斯福路三段244巷21號

營業時間：12:30-22:00

新北 那間賣冰的咖啡店

圖／IG@foodieunei

想吃韓式雪花冰的話，一定要造訪隱身林口老街的「那間賣冰的咖啡店」。到了芒果產季，更會推出當季的「芒果起司雪冰」，堅持選用屏東枋山的愛文芒果，讓大家品嘗到最新鮮、最香甜的美味，感受夏季的滋味！

圖／IG@foodieunei

地址：新北市林口區林口路10號

營業時間：週一～五 12:00-20:00、週六～日 11:30-21:00

台中 花毛 かき氷喫茶

圖／IG@el_ppa_624

日式刨冰店「花毛 かき氷喫茶」就位於台中黎明新村內，老宅改建的店面和周圍的綠樹，營造了悠閒慵懶的氛圍。到了夏天，更可以點到「仲夏芒果」和「黃色森林」等兩款芒果冰，其中，喜歡芒果和抹茶的話，更不能錯過包含了兩種美味的「黃色森林」，享受口感豐富的絕妙滋味。

圖／IG@el_ppa_624

地址：台中市南屯區干城街243巷4弄16號

營業時間：週一、四～日 13:00-18:00

台南 玉井芒果冰有間冰舖

圖／IG@millerfoodie_0506

到了芒果產地的台南玉井，勢必要來碗芒果冰，品嘗一下最新鮮、最道地的美味。曾經有許多電視節目報導推薦的「有間冰舖」吸引許多人慕名而來，最受歡迎的當然就是料多實在的「芒果冰系列」，有招牌「芒果無雙」、「芒果雪花冰」等，還有從小到家庭號等五種分量可以選擇，不論想自己享用或是全家一起吃都沒有問題！

地址：台南市玉井區中正路154號

營業時間：10:00-19:00

高雄 良品冰室

圖／IG@foodielexaa_

在一整碗芒果冰上，再加上焦糖布丁或是一球芒果冰淇淋，酸酸甜甜的滋味讓人欲罷不能。嚴選食材，手作配料的「良品冰室」提供各式冰品，趁著芒果盛產的季節，不要錯過季節限定的芒果冰，好好享受夏季最令人期待的好滋味。

圖／IG@foodielexaa_

地址：高雄市鳳山區中山路249號

營業時間：週二～五 15:00-22:30，週六、日 13:00-22:30

高雄 葉月堂 • 手作雪花冰專売店

圖／IG@ting_1726

不同於前面幾家冰店的芒果冰，葉月堂 • 手作雪花冰專売店提供了外觀看起來像是一朵芒果花般美麗的冰品「芒果咬咬」，嚴選當季的愛文芒果，擺成盛放的花朵狀，讓人看了食指大動。此外，還有「金芒抹茶」和「楊枝甘露」等冰品可以選擇，享受視覺和味覺的雙重饗宴。

圖／IG@ting_1726

地址：高雄市三民區天祥一路179-2號

營業時間：週一～五 13:00-21:30，週六、日 13:00-22:00

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