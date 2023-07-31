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８月慶生月！85℃週年優惠大全：咖啡買4送2、第二杯25元，還有連４週抽Xpark門票

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／85℃提供
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連鎖咖啡85℃歡慶19週年，將自8/1開始推出一連串慶生優惠活動，包含咖啡買4送2、週五咖啡日第二杯半價，還有連續四週抽Xpark水族館門票，讓整個八月充滿福利好康，咖啡也能優惠喝。

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生日快樂！85℃為迎接19週年，特別推出一系列優惠好康，8/1至8/4每日早上10點起，Cafe APP跨店取「大杯拿鐵和招牌咖啡買4送2」；8/1至8/3，會員購買8吋指定蛋糕即贈「薄荷海岩咖啡買一送一券」，限量1萬組；八月份「週五咖啡日」則有「中大杯咖啡系列第二杯半價」。而85 Cafe APP註冊會員於8/4、8/11、8/18及8/25這四天，凡在門市單筆購買2張以上咖啡寄杯卡，結帳時報會員電話，就能自動參加Xpark水族館門票抽獎，得獎名單將公佈於85℃官方Facebook粉絲專頁

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此外，一系列週年活動中最優惠的好康日為8/5，全台門市將從早上10點至晚上10點祭出「大杯咖啡系列第二杯25元」的優惠，最高63折，限同品項、每人限購3組，相關活動辦法以各門市公告為準。而8/4至8/6還有蛋糕、麵包、伴手禮指定品項85折優惠。

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