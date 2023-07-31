８月慶生月！85℃週年優惠大全：咖啡買4送2、第二杯25元，還有連４週抽Xpark門票

芒果正當時！有網友在「我愛全聯-好物老實説」分享品種名特殊的芒果，引來不少網友及老饕回應討論。據網友分享的照片來看，這種芒果是有芒果界LV之稱的「夏雪芒果」。 原PO透露，是因芒果名字特別加上特

2023-07-29 15:08