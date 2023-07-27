「TSUJIRI辻利茶舗」推5款夏季限定抹茶冰品！第2杯75折、學生再折30元

台灣唯一實體店鋪的宇治百年抹茶品牌「TSUJIRI辻利茶舗」，這是一間令抹茶愛好者回味無窮的名店，位於遠百信義A13，為四季推出令人意想不到的抹茶甜品和飲料，完美滿足抹茶控的甜點胃口。這次推出「五款全新的抹茶冰品」，炎炎夏日中盡情享受抹茶的清涼消暑感，同時還推出全新迷你版日本神社賽錢箱禮盒，是今年中秋最矚目的禮物選擇。

圖／TSUJIRI辻利茶舗提供

夏季限定的抹茶冰品系列再次升級回歸，加入全新自製的抹茶珍珠，其中包括純抹茶口味的「辻利京珠漂浮」、濃郁烘焙香氣的「京町焙茶京珠漂浮」以及帶有酸甜果香的「大分柚蜜京珠漂浮」三款口味。這些冰品搭配著招牌抹茶霜淇淋，帶來一場舌尖上的夏日盛宴。

圖／TSUJIRI辻利茶舗提供

同時推出令抹茶控心動不已的全新甜點「辻利京珠抹茶山」，一次滿足抹茶珍珠、抹茶霜淇淋和抹茶刨冰三種願望。此獨家商品只在遠百信義A13販售，每逢週末夏季限定商品更可享第二杯飲品任選75折，並且持學生證現折30元優惠。

而在中秋佳節即將來臨之際，TSUJIRI辻利茶舗提前推出「辻利祈福賽錢箱禮盒」，內含全新茶食「辻利抹茶酥」，將傳統花生酥改頭換面成抹茶風味，128層酥脆卻不黏牙，絕對是抹茶甜點的極致饗宴。

圖／TSUJIRI辻利茶舗提供

不論是為了炎炎夏日的消暑樂趣，或是想要在中秋佳節送上特別的祝福，TSUJIRI辻利茶舗都以獨特的抹茶甜品和飲料，讓讀者的味蕾陶醉於純正的抹茶魅力。別錯過這個位於遠百信義A13的抹茶天堂。

圖／TSUJIRI辻利茶舗提供

延伸閱讀：

．「芭比」電影熱夯爆5大聯名餐飲1次看！漢堡王、甜甜圈與Cold Stone都來聯名了

．芒果霜淇淋20元開吃！ 8月「IKEA新餐」芒果季登場 爽嗑「麻辣小龍蝦+8盎司肋眼牛排」超澎湃