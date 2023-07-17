違建拆了？Toyz「拾汣茶屋」西湖店遷新址 今日起重新營業
實況主「Toyz」設立的手搖飲品牌「拾汣茶屋」於開幕首日吸引大量排隊人潮，包圍西湖捷運站，後因違建問題，北市建管處要求改善。近日，拾汣茶屋貼出遷址公告，並於今(17)日重新營業。
拾汣茶屋西湖店開幕不久即引發違建爭議，依建管處要求將外推招牌拆除，而後團隊討論是否另尋新址營業。14日，拾汣茶屋貼出遷址公告，並預計於今(17)日起重新營業，期待大家能到新店面支持、買茶。
拾汣茶屋西湖店
新址：台北市內湖區內湖路一段417號
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