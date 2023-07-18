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我要蒐藏整套！7-11「指定飲料任2件抽0元」新登場，9款限量超萌「史努比磁鐵」加10元帶回家
沒蒐集到會哭哭！炎炎夏日，許多人都會到超商買點飲料或冰品來消暑一下，7-ELEVEN最新推出「指定飲料任2件抽0元」活動，除了是大家熟悉的折扣抽抽樂外，本次更加碼超可愛的限量「史努比磁鐵」，只要10元就能輕鬆帶回家，這麼Q當然要整套蒐藏！
7-ELEVEN自即日起至8/22推出「指定飲料任2件抽0元」抽抽樂活動，活動期間購買20元(含)以上指定飲料任2件即享資格，有機會抽中49/59/69/79/89折等優惠，以及最大獎0元好康。
除此之外，這次還有超萌「史努比天天好心情磁鐵」限量加購，只要購買指定飲料任2件並加價10元就能馬上帶回家，共9款，隨機出貨，數量有限、送完為止。
7-ELEVEN「指定飲料任2件抽0元」活動資訊
活動期間：即日起至8/22
活動內容：活動期間購買20元(含)以上指定飲料任2件即享抽獎資格，有機會抽中49/59/69/79/89折、0元等優惠
加購活動：購買指定飲料任2件加價10元，再送限量「史努比天天好心情磁鐵」乙個(共9款，款式隨機，數量有限、送完為止)
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