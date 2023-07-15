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珍煮丹與楓之谷M讓「皮卡啾、雪吉拉和菇菇寶貝」變飲料了！買就送虛寶快衝

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／珍煮丹提供
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珍煮丹與楓之谷M攜手合作，推出全新飲品系列！這次的合作將受歡迎的角色皮卡啾、雪吉拉和菇菇寶貝融入其中，共推出三款多多綠飲品。大推「雪吉拉葡萄柚多多綠」，結合了茉莉茶湯和紅心鑽石葡萄柚，加上清爽的養樂多，每一口都充滿了清新的口感和果肉顆粒的豐富口感。優惠購買新品送虛寶，快揪團喝！

圖／珍煮丹提供
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不僅如此，此外還有「皮卡啾紅心芭樂多多綠」也一定要喝，結合了芭樂和養樂多綠茶，呈現出獨特的口味組合。其他還有「菇菇寶貝柳橙多多綠」，可以品嚐到帶有柳橙果肉的清新口感。無論讀者是哪位角色的粉絲，都能在這次的合作中找到屬於自己的喜愛口味。

圖／珍煮丹提供
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而為了慶祝新品上市，從現在起至9月12日，凡購買多多綠系列新品或鮮沏果茶系列飲品，都可以獲得一張虛寶卡。這張虛寶卡還有機會抽中聯名遊戲道具，包括「一喝停不了珍煮丹椅子」和周年道具「慶賀5周年騎寵」。此外，單筆消費滿額還可以獲得一個楓之谷M隨行杯。值得一提的是，每家店的隨行杯數量有限，送完即止，真的要把握起來了！

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