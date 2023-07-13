高顏值冰山在信義區！「好丘」山系剉冰限量回歸、世界冠軍現壓生啤 聯手幫大家趕走暑氣

人氣貝果店「好丘」冰山回歸！這回推出命名為玉山、阿里山及合歡山的三款剉冰山，要在四四南村門市挑戰成為「全台最涼冰山」；還跟連連獲獎的「啤酒頭釀造」合作，推出世界冠軍現壓生啤酒，週末快讓清涼的「三山」和冰涼啤酒為大家趕走悶熱～

圖／好丘Good Cho's官網

圖／好丘Good Cho's官網

每日限量回歸的「冰山」分別是阿里山、玉山跟合歡山；阿里山主調是阿薩姆奶茶，加上仙草凍、地瓜圓、蜜芋頭等經典台灣甜點食材，微甜 X 濃郁茶味，入口回甘！玉山則是以芒果、芭樂等時令果物，淋上清涼鳳梨薄荷醬，味覺加乘嗅覺「涼上加涼」，小心越吃越涼，記得帶件外套來吃；合歡山用玫瑰當主調，放上荔枝、蘋果、紅火龍果等酸甜水果，粉粉嫩嫩超浪漫，上桌就讓人少女心噴發～

圖／好丘Good Cho's官網

「好丘」還與享譽國際、連連獲獎的「啤酒頭釀造」強強聯手，推出「世界冠軍現壓生啤酒」，有拿到ABA新加坡亞洲啤酒大賽銅牌的「小滿」，將冬瓜茶糖的甜味融合進啤酒，清爽微苦中帶點甘甜，回味童年記憶中的味道；另外一款「雨水」，則獲得WBA世界啤酒大賽臺灣優勝，厚厚的麥芽香氣交織京盛宇金萱茶的香甜茶韻與一股淡淡的奶香，激盪出全新風味。

圖／好丘Good Cho's臉書

無論是要跟朋友好久沒見聚聚，遛小孩兼舒壓，或是單純放假想要好好放鬆一下，都很適合來四四南村逛逛，體驗這兩招超強超清涼的消暑密技！週末、假日就約冰友、酒友還有那個最怕熱的朋友一起來消消暑吧！

好丘信義店(四四南村)

營業時間：11：00～18：00，最後出餐時間17：00

地址：台北市信義區松勤街54號

圖／好丘Good Cho's臉書

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

．哆啦A夢冰沙太萌了！7-ELEVEN「冰品嘉年華」第2件6折 酷聖石冰淇淋買1送1

．全球獨賣！冰淇淋之神CREMIA「超級果實冰淇淋」新登場 夢幻「藍靛果＋覆盆子餅皮」粉嫩必拍