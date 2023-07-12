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終於不是珍奶！ATEEZ成員散步隨拍「巧克力奶茶」入鏡掀討論　粉絲笑：怎麼在喝立頓

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／ATEEZ官方Instagram
圖／ATEEZ官方Instagram

韓國人氣男團ATEEZ於上週六(8)首度登台開唱，成員MINGI在演唱會前一晚分享多張在台散步的照片，吸引不少台灣粉絲的目光。除了熟悉的台灣街道外，MINGI手上拿著的奶茶更是掀起熱議，有網友表示「宋旼琦(MINGI)看起來好台」、「喝巧克力奶茶很像小孩」、「大家一起喝起來」等。

圖／ATEEZ官方Instagram
圖／ATEEZ官方Instagram

不是珍奶了！許多韓團來台曬出不少台灣美食，尤其是珍珠奶茶的出鏡率特別高。日前，韓國男團ATEEZ成員MINGI即在開唱前一晚分享在台隨拍，熟悉的台味街道讓許多台灣粉絲看了直呼「有夠在地」。

而他手上拿著的「立頓巧克力奶茶」更是粉絲們關注的焦點，紛紛表示「沒想到立頓奶茶會贏過眾手搖店，首先出現在梯子(ATEEZ)的版面」、「奶茶要熱賣了嗎」、「超好笑，怎麼在喝立頓」。此外，也有網友歪樓推薦「原味奶茶」、「麥香奶茶」等，意外在ATEEZ官方Instagram掀起討論。

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