賺到了！全家「Bug版本」霜淇淋掀熱議　原PO一吃：驚為天人

全家霜淇淋最新一檔口味是「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」，不少人自開賣起就買過好幾次，也會在臉書社團分享購買及品嘗心得。近日，有名網友分享自己意外買到的「綜合口味」，竟是兩款最新口味的組合，原PO吃了一口表示「驚為天人」，吸引許多人討論與曬照分享各種口味的霜淇淋。

全家木瓜牛奶霜淇淋。記者黃筱晴／攝影

「Bug版本」全家霜淇淋！日前，有網友分享「木瓜牛奶＋椰椰奶奶」雙口味綜合霜淇淋，表示「一吃歐買尬的驚為天人」、「木瓜配椰奶一絕，好好吃啊！」隔天，原PO還想再吃一次，一問才發現是「原料配送錯了」，因此意外幸運吃到隱藏版綜合口味。不少人看到貼文，紛紛留言「哇！這個感覺很稀有」、「天吶！你好幸運」、「兩個願望，一次滿足」、「被你賺到」。

此外，有其他幸運網友吃到「木瓜牛奶＋椰椰奶奶」綜合霜淇淋，同樣表示「根本很搭」、「真的很好吃～」由於推薦聲多，也有人開始敲碗「趕快跟全家的營銷部許願」，甚至直接標記全家便利商店小編，表示「小編看一下啊，隱藏版更好吃」。

原PO分享幸運吃到的「木瓜牛奶＋椰椰奶奶」綜合霜淇淋。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友陳芷芳)

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