還有這四天！再睡5分鐘「棉被厚奶蓋買一送一」，週一開工不憂鬱
手搖控週週喝！滴妹手搖品牌「再睡5分鐘」為慶招牌棉被厚奶蓋系列熱銷，於七月的每個星期一推出「棉被厚奶蓋系列買一送一」回饋顧客，以獨家經典厚奶蓋療癒大家，趕走週一的開工憂鬱。奶蓋控記得這個月要喝好喝滿啦！
超人氣手搖「再睡5分鐘」棉被厚奶蓋系列每月熱銷逾10萬杯，為回饋顧客的支持與肯定，特別在7月的每週一推出「棉被厚奶蓋系列買一送一」好康，厚達3公分的綿密鹹甜奶蓋，搭配清爽茶湯，解渴消暑又順口，每週開工來杯手搖療癒一下。值得一提的是，本活動僅限再睡5分鐘實體門市，線上點與外送平台訂單不適用喔！
延伸閱讀：
．爆單了！洗版台日IG「繡球花霜淇淋」爆紅 一支免百元、不用飛日本在台就開吃
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言