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還有這四天！再睡5分鐘「棉被厚奶蓋買一送一」，週一開工不憂鬱

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／再睡5分鐘臉書
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手搖控週週喝！滴妹手搖品牌「再睡5分鐘」為慶招牌棉被厚奶蓋系列熱銷，於七月的每個星期一推出「棉被厚奶蓋系列買一送一」回饋顧客，以獨家經典厚奶蓋療癒大家，趕走週一的開工憂鬱。奶蓋控記得這個月要喝好喝滿啦！

圖／再睡5分鐘臉書
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圖／再睡5分鐘臉書
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超人氣手搖「再睡5分鐘」棉被厚奶蓋系列每月熱銷逾10萬杯，為回饋顧客的支持與肯定，特別在7月的每週一推出「棉被厚奶蓋系列買一送一」好康，厚達3公分的綿密鹹甜奶蓋，搭配清爽茶湯，解渴消暑又順口，每週開工來杯手搖療癒一下。值得一提的是，本活動僅限再睡5分鐘實體門市，線上點與外送平台訂單不適用喔！

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