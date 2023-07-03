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麵包控瘋搶！日本職人來台製作「生甜甜圈」限店販售 開賣首日即完售超搶手
不只生吐司，現在還有「生甜甜圈」，也就是指直接吃就很好吃的甜甜圈。這家來自鳥取的高級吐司專門店「TREES BREAD」除了經典必吃生吐司外，近日更研發新款「甜甜圈」，並於7/2起正式開賣，限店販售，快跟著udn小編一起往下看做筆記吧！
麵包控必知！超夯生吐司的「生」字代表直接吃就好吃的意思，而這家高級吐司專門店「TREES BREAD」則創新研發使用日本超人氣生吐司麵團製作的「生甜甜圈」，特別聘請日本職人來台製作，一次推出咖哩甜甜圈、芋頭小甜圈及卡士達甜甜圈三種口味，有甜有鹹。根據店家粉絲頁公告，「生甜甜圈」僅在信義安和店販售，且非每日供應，想吃愛注意！
這三款「生甜甜圈」人氣爆棚，開賣首日便迅速完售，嘗鮮還要手腳快。此外，店家也自即日起至7/31快閃誠品松菸B1，雖然沒有販售生甜甜圈，但也有其他美味麵包可以選購，麵包控可別錯過囉！
TREES BREAD 信義安和店
地址：台北市大安區信義路四段265巷21弄2號
營業時間：10:30-19:30
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