汽水控必囤貨！超商「彈藍色蘇打」獲好評　網推銅板價自製「冰淇淋蘇打」引熱議

自己做便宜又好喝！日前，有網友在臉書社團分享全家便利商店的一款汽水，並自製「冰淇淋蘇打」，表示外面買一杯至少要150元，現在自己做只要銅板價，不少網友看到也認同大讚「這瓶真的好喝」、「超愛這罐彈珠汽水的」、「(上次)買來喝看看，只買了兩罐，超好喝的」。

圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友李思諭)

有名網友在社團分享這款維他露「彈藍色蘇打」，並用來自製「冰淇淋蘇打」，蔚藍色汽水搭配香草霜淇淋，不僅美觀又好喝，製作成本也很低，原PO透露該款汽水全家售價一瓶35元，加上香草冰淇淋，最低銅板價就能搞定！比起外面買的冰淇淋蘇打要破百便宜許多，讓原PO直呼「超划算」。

此外，也有不少網友推薦這款汽水，表示「買一送一時，我都直接買一箱」、「超好喝」、「好燒」。另有網友發現萊爾富APP上有特價，一瓶只要18元，想要試喝的朋友不妨挖寶搜搜看。

圖／維他露蘇打粉絲頁

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