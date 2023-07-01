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芒果控看過來！「Elite Bakery」推金萱芒果蛋糕與芒果奶酥麵包，當月壽星再享88折

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／六福旅遊集團提供
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五星手感烘焙 Elite Bakery 推出「芒果夏日派對」，以台灣在地愛文芒果為題，精彩演繹五款各具風味的限定甜點，包含蛋糕體輕盈柔軟的「水果香緹戚風蛋糕」、口感紮質而香氣濃郁的「金萱芒果磅蛋糕」、以幕斯蛋糕為主體的「芒果寶盒」、「芒果香緹小蛋糕」、還有外酥內軟的「芒果奶酥麵包」，全系列芒果糕點售價99元起，芒果控一定要吃吃看。

圖／六福旅遊集團提供
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首推6吋「水果香緹戚風蛋糕」售價1,080元，以日式鬆軟的香草戚風蛋糕為基底，內外層均裹上香草白巧克力香緹鮮奶油，雪白蛋糕上方豪邁地鋪滿金黃芒果與季節新鮮水果，並妝點上食用金箔，入口時鮮奶油細膩奶香於口中化開，與清爽芒果完美搭配。而另一款「金萱芒果磅蛋糕」，則為扎實的美式磅蛋糕，選用台灣金萱茶與愛文芒果果乾，精心調配比例揉合成濕潤的糕體，表層鋪滿蜜漬橙片果乾與濃郁金萱茶卡士達奶油霜，口感豐富有層次，售價480元。

圖／六福旅遊集團提供
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此外一禮烘焙亦於即日起推出兩款大人系深夜甜點，分別為酸甜藍莓與苦甜巧克力兩種風味。新鮮藍莓與希臘優格交織的「藍莓優格寶盒」售價220元；溫潤醇苦的「提拉米蘇寶盒」含有香氣濃郁的卡嚕瓦酒，搭配66%純苦巧克力海綿蛋糕與咖啡馬斯卡朋乳酪慕斯，點綴上海鹽黑巧克力酥粒餅乾，苦中帶甜、甜中帶鹹，豐富滋味令人迷戀。寶盒系列售價220元。

圖／六福旅遊集團提供
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值得一提的是，該活動限於一禮烘焙長春門市使用。現在加入官方LINE好友壽星享當月全品項88折，而中山居民出示證件全年皆9折優惠。

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