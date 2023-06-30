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台灣吃得到！日本爆夯「紗織蒙布朗」快閃誠品信義，「1毫米栗子泥細絲＋抹茶冰淇淋」沒吃到會哭哭

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／平安京茶事粉絲頁
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不用飛日本！抹茶甜點專賣「平安京茶事」旗下品牌「MATCHA ONE」將於7/7進駐誠品信義店，快閃店舖提供期間限定「紗織蒙布朗」，不光是吃得到日本爆夯「蒙布朗」，就連外帶包裝都超吸睛。抹茶控趕快先筆記，錯過會哭哭喔！

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「平安京茶事」旗下品牌「MATCHA ONE」將自7/7起至8/8快閃誠品信義店，於一樓大廳推出快閃店舖，並開賣外帶版「紗織蒙布朗」。「紗織蒙布朗」屬日式風情的高級甜點，以特殊機器榨擠出直徑只有1毫米的栗子泥細絲，包裹香濃醇甘味美的抹茶冰淇淋，搭配自製煎餅製成的甜筒杯，質感、口感都滿分。

圖／平安京茶事粉絲頁
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MATCHA ONE 快閃店資訊

快閃期間：7/7至8/8

快閃地點：誠品信義店1F大廳

推薦必點：高級和洋名點「紗織蒙布朗」，包含招牌抹茶紗織蒙布朗、經典栗子紗織蒙布朗

圖／平安京茶事粉絲頁
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