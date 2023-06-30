台灣吃得到！日本爆夯「紗織蒙布朗」快閃誠品信義，「1毫米栗子泥細絲＋抹茶冰淇淋」沒吃到會哭哭

2013年創立的「8%ice」終於回來了！在這個夏天，再度端出樸實、美味的冰淇淋，重回競爭激烈的冰品市場，即日起試營運至7/7，而且店內還有live音樂演奏，冰淇淋控們快出發消消暑去！

2023-06-28 13:01