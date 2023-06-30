台灣吃得到！日本爆夯「紗織蒙布朗」快閃誠品信義，「1毫米栗子泥細絲＋抹茶冰淇淋」沒吃到會哭哭
不用飛日本！抹茶甜點專賣「平安京茶事」旗下品牌「MATCHA ONE」將於7/7進駐誠品信義店，快閃店舖提供期間限定「紗織蒙布朗」，不光是吃得到日本爆夯「蒙布朗」，就連外帶包裝都超吸睛。抹茶控趕快先筆記，錯過會哭哭喔！
「平安京茶事」旗下品牌「MATCHA ONE」將自7/7起至8/8快閃誠品信義店，於一樓大廳推出快閃店舖，並開賣外帶版「紗織蒙布朗」。「紗織蒙布朗」屬日式風情的高級甜點，以特殊機器榨擠出直徑只有1毫米的栗子泥細絲，包裹香濃醇甘味美的抹茶冰淇淋，搭配自製煎餅製成的甜筒杯，質感、口感都滿分。
MATCHA ONE 快閃店資訊
快閃期間：7/7至8/8
快閃地點：誠品信義店1F大廳
推薦必點：高級和洋名點「紗織蒙布朗」，包含招牌抹茶紗織蒙布朗、經典栗子紗織蒙布朗
延伸閱讀：
．還不吃爆！韓國爆餡甜甜圈「Knotted」首登台 快閃晶華酒店、全球獨賣「2口味」台灣吃得到
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言