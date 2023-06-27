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20分鐘即售完！Hāfu台中限定「草莓澎派」太火爆停賣一日，明起恢復販售、每日限量80個
連甜點都是愛你的形狀！蛋糕專門店「Hāfu ハーフ」重現日本超火愛心千層派，推出台中新光限定「草莓澎派」，千層派皮中夾入覆盆子果醬、新鮮草莓及鮮奶油等甜蜜餡料，這種組合怎麼會不好吃！加上愛心外型更吸睛，好吃又好拍。
蛋糕專門店「Hāfu ハーフ」推出台中新光限定「草莓澎派」，飽含日本職人精神，當日新鮮現做，「草莓澎派」除了超萌愛心外型外，內餡夾入手工熬煮覆盆子果醬、香草卡士達醬、日本中沢鮮奶油與新鮮草莓，口感層次豐富，每日限量80個。
而「草莓澎派」自開賣起就掀起話題及排隊人潮，但也由於人潮超出預期，店家表示「6/27停賣草莓澎派一天」，週三(28)將恢復現場販售，每人限購5個，分為上、下午兩時段，並以現場排隊為主。
HĀFU ハーフ｜草莓澎派販售資訊（台中新光限定）
地址：台中新光三越B2
營業時間：11:00-22:00
草莓澎派售價：198元
購買規則：6/28起恢復現場販售限量80個，每人限購5個（若售完會在IG限動公告），並分成上、下午兩時段販售（11:00販售50個，15:00販售30個）
注意事項：依現場排隊為主，不提供預售保留；ShowRoom時間15:00-17:00
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