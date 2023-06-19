只到月底！GODIVA「可芙系列」快閃回歸，現點現壓、甜鹹都有，「黑巧克力可芙」閉眼點不踩雷

甜點控必衝！比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」日前推出2款全新巧克力雪糕，並在7-11開賣掀起討論。不光如此，GODIVA超人氣的「可芙系列」也強勢回歸，現點現壓熱熱吃好過癮，有甜有鹹不怕膩，本次快閃回歸可別錯過啦！

圖／新光三越台北信義新天地粉絲頁

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據新光三越台北信義新天地粉絲頁貼文分享，GODIVA久違的「可芙系列」自即日起至6/30快閃回歸，甜鹹口味都有，共四種口味。喜歡甜食可點「黑巧克力可芙」包裹濃郁巧克力醬，一口爆漿好罪惡；而愛吃鹹口的朋友則可選擇「培根起司可芙」，可頌外皮酥脆，內裡Q彈，搭配鹹香培根與起司片，讓人忍不住一口接一口秒殺。

圖／新光三越台北信義新天地粉絲頁

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GODIVA「可芙系列」販售資訊

快閃回歸期間：即日起至6/30

售價：189元/個

販售地點：新光三越台北信義新天地A8 B1 GODIVA

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