GODIVA新品報到！兩款流心雪糕7-11限量開賣 最低0元吃得到～

夏日冰品大戰開打，各家廠商接連推出許多新品攻佔，連GODIVA也跟上這波熱潮，推出「焦糖脆粒榛子黑巧克力流心雪糕」、「杏仁黑巧克力血橙流心雪糕」，6/14起在7-ELEVEN限量販售，搭上7/11前的「冰品抽抽樂」活動，有機會用0元吃得到，巧克力控們還不快手刀搶購！

圖／GODIVA提供

面對來勢洶洶的盛夏，比利時皇室御用的巧克力品牌「GODIVA」用焦糖、血橙與苦甜巧克力各自搭配，獻上「焦糖脆粒榛子黑巧克力流心雪糕」、「杏仁黑巧克力血橙流心雪糕」兩款新作：外層是絲滑的比利時70.5%巧克力，加上焦糖餅粒與榛果的脆脆口感，咀嚼後帶來濃郁果仁香氣，榛果風味巧克力流心融化在嘴裡，口感豐富；另外一款則是以少見的血橙果泥當流心，不只以急凍技術保留血橙的營養及果香，微酸內餡入口清爽，與巧克力濃郁香氣完美搭配，為夏日增添了一絲清新的感覺。

圖／GODIVA提供

兩款流心雪糕定價均為99元，7/11前，在7-ELEVEN購買兩件(含)以上冰品，即可參加「冰品抽抽樂」活動，最低只要0元就能吃得到兩款流心雪糕！而且在10/31前，購買GODIVA巧克力雪糕新品，還能參加限時集點活動拿巧克力活動，憑雪糕紙盒上的QR Code，成功集到指定的單字，就能到GODIVA專門店兌換「G cube松露巧克力」3顆裝，再享霜淇淋第二支半價，巧克力控們可別錯過這個嘗鮮又能獲得好康的大好機會～

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