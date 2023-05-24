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快去搜刮！CAFE!N「咖啡夾心雪糕脆脆」7-11獨賣　內餡流心超濃郁「任2件0元起」開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／CAFE IN臉書
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超商涼一夏！高質感咖啡廳「CAFE!N」為迎夏日首度推出「咖啡夾心雪糕脆脆」，目前已在7-ELEVENG正式開賣，濃醇咖啡風味搭配流心內餡，加上外層花生粒與巧克力的酥脆口感，層次超豐富。值得一提的是，7-ELEVEN也自5/17起推出「國際冰品節」，集結超過50款指定冰品，祭出3重優惠活動，優惠吃冰趁現在！

「CAFE!N」推出首款冰棒「咖啡夾心雪糕脆脆」，即日起可在7-ELEVEN購買。圖／CAFE IN臉書
「CAFE!N」推出首款冰棒「咖啡夾心雪糕脆脆」，即日起可在7-ELEVEN購買。圖／CAFE IN臉書

知名潮流咖啡廳「CAFE!N」最新推出首款冰棒「咖啡夾心雪糕脆脆」，內層夾心選用品牌醇厚特選咖啡，一口咬下還會流心，中層為拿鐵咖啡冰淇淋，外層則以巧克力包覆，搭配花生粒及OREO餅乾脆粒，多重口感一次滿足。而這款冰棒也於7-ELEVEN全台門市開賣，可以就近嘗鮮。

圖／CAFE IN臉書
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此外，7-ELEVEN「國際冰品節」也正如火如荼展開中，指定冰品任2支最低0元起、加碼冰品集點GO、7-ELEVEN APP同步玩等好康等你拿。優惠開吃人氣冰品，今夏的超商格外消暑！

圖／CAFE IN臉書
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CAFE!N｜咖啡夾心雪糕脆脆販售資訊

販售通路：全台7-ELEVEN

售價：59元／支

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