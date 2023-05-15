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這吃的是回憶啊！7-ELEVEN「超復古泡泡糖」掀回憶殺，眾人齊憶小時候

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區 臉書社團(網友Monly Hou)
圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區 臉書社團(網友Monly Hou)

超商挖寶挖到童年回憶！不少人喜歡到便利商店挖寶嘗鮮搶優惠，近日就有網友在7-ELEVEN發現一款「超復古」糖果，熟悉的包裝引來許多網友共鳴。原PO分享表示「小時候的回憶～竟然又出現了」，價格雖然沒有以往親民，但在物價浮動差異下，還是算便宜可入手，畢竟「懷舊感無價」。

圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友Monly Hou)
圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友Monly Hou)

圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友Monly Hou)
圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友Monly Hou)

還是跟小時候一樣好吃！眼尖的網友逛7-ELEVEN發現了這款「復古串裝泡泡糖」，之所以復古是因為它是許多人小時候的回憶，原PO一分享，便掀起眾人一波回憶殺，有不少人表示「以前要考試表現好才有」、「小時候去看兒科，掛號會送一盒」、「我都去老街的雜貨懷舊店買，吃一個懷念的」。過往售價一盒2元，後來漲到一盒5元，而7-ELEVEN單串10入79元，原PO認為價格合理，現在還有2件8折的優惠。

圖／丸川製菓
圖／丸川製菓

其實，這款泡泡糖不只7-ELEVEN販售，有網友分享在全聯、光南、大創，或是部分即期品店都有看過，據網友分享，價格約為49元。不過，原PO的這波分享確實掀起不少人的童年回憶，紛紛表示「好懷念」、「這吃的是回憶啊」、「捨不得一口shot掉」、「買買買」。

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超商 挖寶 7-ELEVEN

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