撞衫霜淇淋！打卡全家「草莓優格霜淇淋」吸4萬點讚　網歪樓「這麼說」

撞衫霜淇淋！昨(13)日，路上觀察學院臉書社團出現一張掀起話題的照片，一位網友曬照全家草莓優格霜淇淋，背景一名男子的上衣竟意外與原PO的霜淇淋「撞衫」了，吸引超過4萬人點讚。

全家草莓優格霜淇淋。記者黃筱晴／攝影

重點不是霜淇淋！原PO分享吸睛「撞衫霜淇淋照」引發討論，照片中除了全家人氣霜淇淋外，後面一名身穿粉白條紋上衣的男子意外與霜淇淋契合相襯，有網友歪樓留言「冰掉在他身上不會被發現」、「聯名款的衣服」、「撞冰」，引發眾人歡笑。

此外，另有網友突發奇想，如果再穿上卡其色褲子，就與霜淇淋完美重合了；還有網友發揮想像力，表示「吃完把餅乾杯放在下面(錯位)，就能免費再獲得一支喔」。

圖／摘自路上觀察學院臉書社團(網友陳俊圖)

延伸閱讀：

．甜點控必看！CREMIA霜淇淋與Chez Renée插旗板橋大遠百快閃

．母親節與媽媽共享！全家便利商店限時3天「霜淇淋、2款指定杯裝飲品」買1送1