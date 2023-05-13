撞衫霜淇淋！打卡全家「草莓優格霜淇淋」吸4萬點讚 網歪樓「這麼說」
撞衫霜淇淋！昨(13)日，路上觀察學院臉書社團出現一張掀起話題的照片，一位網友曬照全家草莓優格霜淇淋，背景一名男子的上衣竟意外與原PO的霜淇淋「撞衫」了，吸引超過4萬人點讚。
重點不是霜淇淋！原PO分享吸睛「撞衫霜淇淋照」引發討論，照片中除了全家人氣霜淇淋外，後面一名身穿粉白條紋上衣的男子意外與霜淇淋契合相襯，有網友歪樓留言「冰掉在他身上不會被發現」、「聯名款的衣服」、「撞冰」，引發眾人歡笑。
此外，另有網友突發奇想，如果再穿上卡其色褲子，就與霜淇淋完美重合了；還有網友發揮想像力，表示「吃完把餅乾杯放在下面(錯位)，就能免費再獲得一支喔」。
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