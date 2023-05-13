手搖飲甜度怎麼點？奶茶買太甜「想整杯倒掉」 內行人：要知道總店在哪

手搖甜度怎麼點？來自香港的部落客暴走家反轉生活日前PO出一則貼文，分享「8分甜的樺達奶茶」並詢問廣大網友「平日喝飲料又會是喝什麼甜度呢？」引發討論，意外得到不少網友回答「喝無糖」，更有內行人透露，買飲料要先知道總店在哪裡。

手搖飲料示意圖。聯合報系資料照

飲料甜度掀熱議！此話題來自部落客的提問，吸引不少網友分享買手搖的自身經驗與感受。留言區大多網友表示「無糖好喝」、「看是什麼飲料，有時微糖有時會選擇無糖」、「3分就夠了」、「平常微糖／無糖，最多半糖」，由此看出現在大家喝手搖傾向健康點法，甚至有網友表示，遇到太甜的飲料會「想整杯倒掉」。

不過，因為每家手搖店的甜度、糖量劃分不一，可能這家喝三分糖剛好，到另一家點反而太甜。因此，也有網友跳出來說「買飲料要知道總店在哪裡」，並對於部落客分享的「樺達奶茶」進行說明，認為「這家半糖起跳應該只有南部人可以」。

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