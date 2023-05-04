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小美「聖代冰淇淋」有4口味！超稀有「草莓優格冰淇淋」1通路開賣，網友無奈：買不到

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／小美冰淇淋臉書、喜美超市IG
圖／小美冰淇淋臉書喜美超市IG

天熱吃冰去！經典老品牌「小美冰淇淋」除了保留原汁原味，也不時推出新冰品，提供更多元的吃冰選擇。近日，就有網友分享一款「草莓優格冰淇淋」，說是新品倒也不算，但確實是稀有、難買，目前確定的販售通路為中部連鎖「喜美超市」，讓不少人羨慕「中部才吃得到」。

小美大盛冰淇淋有牛奶、巧克力、抹茶及草莓優格四種口味。圖／小美冰淇淋臉書
小美大盛冰淇淋有牛奶、巧克力、抹茶及草莓優格四種口味。圖／小美冰淇淋臉書

圖／喜美超市IG
圖／喜美超市IG

「小美冰淇淋」的聖代系列「大盛冰淇淋」是許多人的童年回憶，牛奶口味更是隨處可見，不過「大盛冰淇淋」其實出了四款口味，包含牛奶、巧克力抹茶及草莓優格等，除了牛奶口味，其他口味較少見，尤其是「草莓優格」。但有眼尖的網友逛超市發現，台中、彰化限定的「喜美超市」竟有販售罕見的「草莓優格冰淇淋」，中部人可以搶先開吃啦！

牛奶、巧克力口味大盛冰淇淋。圖／小美冰淇淋官網
牛奶、巧克力口味大盛冰淇淋。圖／小美冰淇淋官網

抹茶、草莓優格口味大盛冰淇淋。圖／小美冰淇淋官網
抹茶、草莓優格口味大盛冰淇淋。圖／小美冰淇淋官網

小美冰淇淋也曾在品牌臉書貼出四種口味的大盛冰淇淋，吸引網友留言表示「為什麼我只有吃過兩種」、「現在才知道有草莓的」、「抹茶哪裡買得到」。

圖／小美冰淇淋臉書
圖／小美冰淇淋臉書

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