粉絲敲碗第三度強勢回歸！5月「Beard papa’s」限量口味 咬一口滿滿童年回憶 新口味泡芙皮幸福加倍

大家從小吃到大的統一布丁，這個月第三次與「Beard papa’s」聯名，推出布丁混搭獨家卡士達口味內餡，還有新口味「塩焦糖耶克」泡芙外皮可以搭配期間定的內餡，愛吃泡芙的粉粉們要把握時間搶購、別再錯過囉～

圖／Beard papa's Taiwa臉書

泡芙粉絲們一直敲碗、第三度回歸的雞蛋布丁，混合「Beard papa’s」的滑順卡士達餡，滑嫩的布丁交織甜甜蜜蜜的焦糖香，幸福又熟悉的味道讓大家讚不絕口，在各分店限定販售；提醒大家，這款聯名的內餡每天限量製作，可以先打電話請店家留下想買的數量的內餡、到場再擠餡，才不會撲空買不到布丁口味唷！

圖／Beard papa's Taiwa臉書

這個月還加碼推出「塩焦糖耶克」泡芙外皮，以招牌日式泡芙淋上充滿焦糖牛奶巧克力，再灑上依循法國傳統方法製作而成的海塩焦糖丁，可擠入香草或本月限定的布丁味內餡，淡淡的海鹽突顯焦糖甜香，濃郁甜美的滋味在嘴裡擴散，讓雞蛋布丁泡芙的美味再上一層，推薦大家試試！

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