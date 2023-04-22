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一早就現排隊人潮！ Toyz「拾汣茶屋」2店插旗信義區 試營運贈限量「愛荔殺殺」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
拾汣茶屋永吉店試營運首日盛況。圖／翻攝信義區三兩事社團、udn編輯依芙提供
拾汣茶屋永吉店試營運首日盛況。圖／翻攝信義區三兩事社團、udn編輯依芙提供

排隊也要喝喝看！ 實況主Toyz的手搖杯品牌「拾汣茶屋」開2店了，以最低一杯19元就能喝到單品純茶震撼手搖飲市場成本、價格，最新宣布「拾汣茶屋永吉店」新分店插旗信義區，更加碼4/22試營運開跑，今日前100杯「愛荔殺殺」免費試喝！

拾汣茶屋永吉店試營運首日排隊人潮。圖／翻攝信義區三兩事社團(網友William Lin)
拾汣茶屋永吉店試營運首日排隊人潮。圖／翻攝信義區三兩事社團(網友William Lin)

「拾汣茶屋」第一間門市西湖店在3/1開幕，以「便宜價格、有品質飲料」的品牌理念，吸引超多粉絲朝聖、排隊也要喝，時隔將滿2個月之際，再度宣布第二間分店「拾汣茶屋永吉店」試營運，而且這回直接強勢加入信義區手搖杯最密集的區域。

信義區三兩事社團網友分享，「拾汣茶屋永吉店」於今早就已滿滿排隊人潮，前100杯的幸運網友將有機會免費試喝「愛荔殺殺」，內含薄荷、荔枝、紅茶茶湯和Q彈椰果的神奇組合，更加入金盞花葉黃素飲，宣稱讓人喝了更能明辨是非，又將掀一波飲料話題。

拾汣茶屋永吉店試營運首日盛況。圖／udn編輯依芙提供
拾汣茶屋永吉店試營運首日盛況。圖／udn編輯依芙提供

拾汣茶屋永吉店：台北市信義區永吉路30巷112號

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