2023「母親節蛋糕」6家取悅媽咪！ PAUL荔花美人、85℃花束珠寶盒、食芋堂藏芋紅絲絨 統統美到不行

一年一度專屬於母親的日子要來了！ udn小編為大家帶來幾款充滿視覺饗宴的母親節蛋糕，藏芋紅絲絨、梔子花語、戚風烤布蕾、荔花美人、唐寧莓果千層、花束珠寶盒，快手刀預定給媽媽難忘的小驚喜，用最美蛋糕擄獲媽媽芳心！

PAUL「傾馨美人、杜樂荔花園」

PAUL打造「杜樂荔花園」，覆盆莓海綿蛋糕疊上玫瑰慕斯，內層以荔枝果凍與奶蓋結合，甜蜜的香濃滋味中帶點微酸，甜而不膩；另一款以東方美人茶為基底的「傾馨美人」(可宅配)，夾入在地的紅心芭樂做成的果凍，濃厚茶韻中帶著微甜清香，底部的巧克力脆餅提升整體口感，不愛甜膩口味的媽媽絕對會愛！

另外，於4/30前訂購整份蛋糕並付清款項，且限定5/1至5/14取貨，即享單顆95折；2顆起9折優惠。

(左)杜樂荔花園、(右)傾馨美人。圖／PAUL提供

食芋堂「藏芋紅絲絨、限定版有芋司」

芋品專門「食芋堂」母親節打造「藏芋紅絲絨」將美國經典的巧克力紅絲絨蛋糕，巧妙地將一層又一層的夾入完美比例的奶油乳酪餡與香濃芋泥，不僅還原扎實口感，更能嚐到芋頭療癒滋味；另2款乳酪系升級芋品蛋糕「#莓好版 有芋司」以酸甜草莓果漿搭配，以及僅在官網獨家發售「#謝謝版 有芋司」限定口味，搭配上烤得香酥的菠蘿脆皮好滋味直接降落，即日起開放預購、滿單日即不再接單，想吃要快！

圖／食芋堂提供

時飴「唐寧胭脂莓果千層」

時飴（Approprié）的「唐寧胭脂莓果千層」以日本和法國鮮奶油，搭配唐寧鉑金系列胭脂莓果茶獨特的泡製方法，將虎斑餅皮與鮮奶油層層交疊，玫瑰果、山芙蓉、藍莓果香交織，馥郁的花果香帶著淡雅的茶韻，入口茶香味撲鼻而來，清爽不甜膩，特別選用無咖啡因果茶製作，全家大小都能一起品嚐入口即化口感。

圖／時飴提供

法絨「梔子花、Ruby」

愛馬仕Hermès指定糕點品牌法絨法式手工甜點（Velvet Patisserie），母親節特別推出2款主題蛋糕，「梔子花」採用梔子花瓣造型，一入口手作焦糖蘋果醬充斥口中，搭配酥脆的塔皮及蛋香，隨之而來則是伯爵香草香提的香氣，咀嚼後還可吃到滑脆的史密斯青蘋果丁；「Ruby」使用法國BOIRON果泥與埔里有機手作玫瑰醬製作而成的芭芭露雅，搭配荔枝檸檬香提清爽滑順，再使用法國發酵奶油製作而成的海綿蛋糕加上巴芮脆片，後味檸檬尾韻香氣完美收尾。

(左)梔子花與(右)Ruby。圖／法絨提供

85℃ 6款「花漾獻禮」母親節主題蛋糕

85℃推出6款母親節主題蛋糕應戰，珍馨花漾是繽紛典雅的花束蛋糕、媽媽典藏的馨愛珠寶盒、象徵母親殷殷期盼的甜蜜手中線、以盛開的巧克力玫瑰裝飾的摯愛玫瑰，愛的獻禮充滿芒果百香香氣、莓瑰花園的澎派水果及黑櫻桃，款款絕美顏值又兼具口感。4/13起至5/11門市現場預購母親節主題款蛋糕可享85折優惠，另外85 Cafe APP會員購買任一母親節主題款蛋糕，結帳時報會員電話還可自動再抽iPhone 14 Pro、dyson 吹風機、SK-II 保養組、三宅一生手提包、Philips 瞬熱濾淨飲水機等，消費越多，中獎機會越大！

圖／85℃提供

奕式布蕾「雙面仕女、清麗佳人、月光仙子」

高雄甜點品牌「奕式布蕾」推出3款母親節限定布蕾戚風，有「雙面仕女」藍莓可可濃心戚風、「清麗佳人」蜜桃烏龍戚風」、以及「月光仙子」馥芋紫薯，從舌尖品味布蕾細緻醇美。自即日起至5/3預購享有早鳥優惠85折。預購期間任選兩款蛋糕，限量贈送品牌質感保冷袋乙只(價值200元)。

圖／奕式布蕾提供

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