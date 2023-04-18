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全台最萌全家！「全家便利商店ｘ再睡5分鐘」主題店現身中山區，打卡拍照開吃霜淇淋、人氣甜點

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／再睡5分鐘 NAP TEA臉書、全家FamilyMart臉書
圖／再睡5分鐘 NAP TEA臉書全家FamilyMart臉書

全家便利商店除了攜手人氣手搖「再睡5分鐘」推出聯名霜淇淋外，現在再推「聯名主題店舖」，以「軟綿綿白日夢」為主題，店內到處都有可愛小咖的身影，共同打造期間限定的夢幻療癒「癒人節」，店舖限定只在台北，快去打卡拍照吃霜淇淋囉！

圖／全家FamilyMart臉書
圖／全家FamilyMart臉書

圖／再睡5分鐘 NAP TEA臉書
圖／再睡5分鐘 NAP TEA臉書

「全家便利商店ｘ再睡5分鐘」攜手合作再推「軟綿綿白日夢」主題店舖，門市外滿滿的小咖身影讓人會心一笑，攜手打造療癒「癒人節」，搭配聯名商品，像是Fami!ce霜淇淋、私品茶、酷繽沙，再到人氣網紅甜點，都非常適合打卡拍照。

圖／全家FamilyMart臉書
圖／全家FamilyMart臉書

圖／全家FamilyMart臉書
圖／全家FamilyMart臉書

圖／全家FamilyMart臉書
圖／全家FamilyMart臉書

圖／再睡5分鐘 NAP TEA臉書
圖／再睡5分鐘 NAP TEA臉書

值得注意的是，「軟綿綿白日夢」主題店舖僅在全家台北林慶店，全台唯一超萌全家現身，快到全家尋找小咖、感受「癒人節」的療癒氛圍吧！

圖／全家FamilyMart臉書
圖／全家FamilyMart臉書

圖／再睡5分鐘 NAP TEA臉書
圖／再睡5分鐘 NAP TEA臉書

全家「軟綿綿白日夢」主題店舖

地址：台北市中山區林森北路376號（林慶店）

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