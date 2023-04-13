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配角搶鋒頭！全家「霜淇淋餅乾甜筒」可單買，網曬照引出同好讚：好便宜
全家霜淇淋熱評不斷，除了每每推出的檔期口味外，搭配的餅乾甜筒也意外受到關注。今(13)日，有網友分享全家霜淇淋餅乾甜筒的購買經驗，原PO表示自己只喜歡吃霜淇淋餅乾，向店員隨口問「有賣嗎？」沒想到就買到了一長串！而且一串只要99元，讓其他網友驚呼「好酷喔～連這個都有賣」、「一串99滿划算的」。
有網友喜歡全家霜淇淋餅乾，特別分享買到「一串餅乾甜筒」的經驗，引來不少同好表示「居然有賣，我也好喜歡殼」，直喊「我下次也要買」，原來霜淇淋搭配的餅乾甜筒也深受許多人的喜愛。原PO貼出照片分享，一串餅乾99元，目測約有17個甜筒，平均一個不到6元，CP值頗高。而值得注意的是，網友建議「買完盡快吃完」，也有人推薦「可以試著放在冷凍櫃，口感還不錯」，有興趣的朋友可以就近到全家問看看囉！
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