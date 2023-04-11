等到了！義美全新升級「現烤鮮奶布丁蛋塔」，奶香、蛋卷香一口吃，嘗鮮單入省5元、會員再打95折

吃膩肯德基蛋撻？義美食品先前推出的現烤蛋塔也廣受好評，更自4/8起全面再升級，化身全新「義美現烤鮮奶布丁蛋塔」，酥香外皮搭配滑嫩奶香內餡，一口咬下好驚喜。即日起至5/14，還有單個及多入優惠價，會員再享95折，一次一盒帶起來！

義美去年推出的「現烤蛋塔」。圖／IG@eat_sunsun授權

蛋塔控有福了！義美食品將現烤蛋塔升級為「義美現烤鮮奶布丁蛋塔」，使用全新配方製作出如同鮮奶布丁般口感的內餡，以及加入義美蛋卷烘焙的酥脆餅皮，口感層次更豐富。還有網友搶吃分享表示「這個好吃，小朋友最愛」，也是大人小孩都喜歡的甜蜜滋味。

義美全新推出「義美現烤鮮奶布丁蛋塔」。圖／義美食品粉絲頁

即日起至5/14，「義美現烤鮮奶布丁蛋塔」嘗鮮優惠單個40元(原價45元)、2入76元、6入216元，買越多越便宜，會員還能再打95折，一盒6個帶回家慢慢吃，搭配咖啡、熱茶都剛好，手刀衝門市啦！

義美去年推出的「現烤蛋塔」。圖／IG@eat_sunsun授權

義美現烤鮮奶布丁蛋塔 優惠資訊

優惠期間：即日起至5/14

優惠內容：單個優惠價40元(原價45元)、2入優惠價76元、6入優惠價216元，會員再享95折

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