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高雄人秀證件！星巴克三多門市推「4區居民優惠」：一個月天天享第二杯半價

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克咖啡同好會臉書
圖／星巴克咖啡同好會臉書

高雄居民秀證件！星巴克三多門市為歡慶重新開幕，特別推出多重優惠活動，像是消費滿額送手提袋或餐具組、購買飲料券送零錢包等，其中最值得一提的是，凡持有指定四區的居民證件，即可享有第二杯半價優惠，優惠時間長達一個月，在地居民準備揪喝星巴克啦！

圖／星巴克咖啡同好會臉書
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為慶祝星巴克三多門市重新開幕，星巴克特別推出居民優惠，自4/12起至5/14，凡憑「新興/苓雅/前鎮/小港區」居民相關證件，即可至星巴克三多門市點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，享第二杯半價優惠。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。單筆交易最高限購兩杯(乙杯支付原價；乙杯支付半價)並限當場一次領取。

圖／星巴克咖啡同好會臉書
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此外，星巴克三多門市也同步推出多重好康活動，包含4/12至4/30單筆消費滿800元送隨行手提袋、購買紙本飲料券乙本送星巴克零錢包等，更多歡慶活動內容詳見星巴克官網

圖／星巴克官網
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星巴克三多門市

地址：高雄市苓雅區三多三路234 236號1樓

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