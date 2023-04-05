快訊

BBC：台灣陷入危險三角戀 有可能被愛到死？

存起來會虧大！「普發6000」銀行、飯店優惠全攻略 最高再賺8000元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最後一天！蜷尾家「冰狗」限定只賣5天，綿密霜淇淋＋台式麵包必嘗，親訪揭密當日口味

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／蜷尾家パン粉絲頁、蜷尾家 甘味処粉絲頁
圖／蜷尾家パン粉絲頁蜷尾家 甘味処粉絲頁

前不久，蜷尾家開麵包店掀熱議，店家更在連假期間推出限定「冰狗」，在台式經典麵包中，擠入蜷尾家人氣綿密霜淇淋，每日口味都不同，店家也悄悄賣關子，期待饕客們親自到訪揭密當日冰狗口味。

圖／蜷尾家パン粉絲頁
圖／蜷尾家パン粉絲頁

圖／蜷尾家パン粉絲頁
圖／蜷尾家パン粉絲頁

最後一天！蜷尾家自4/1起至4/5推出連假限定麵包冰淇淋「Hello! 冰狗！」，將自家人氣霜淇淋與經典麵包結合，入口冰涼，麵包有嚼勁增添飽足感，喜歡麵包、甜食的朋友一定會愛。店家也在粉絲頁透露，每日霜淇淋口味不一樣，就待大家親訪品嘗。值得注意的是，冰狗限定只賣到今(5)日，想吃動作要快唷！

圖／蜷尾家 甘味処粉絲頁
圖／蜷尾家 甘味処粉絲頁

圖／蜷尾家 甘味処粉絲頁
圖／蜷尾家 甘味処粉絲頁

蜷尾家限定冰狗販售資訊

販售期間：4/1～4/5

營業時間：11:00-18:00

地址：蜷尾家 甘味処散步甜食－台南市中西區正興街92號

延伸閱讀：

全家霜淇淋這樣囤！內行人曝「霜淇淋外帶法」，1招保留甜筒及「原尺寸」霜淇淋，網讚：學起來

WA!COOKIES與WA!BAKERY攜手進駐誠品生活南西店啦！打卡再送口罩還有限量提袋

麵包 霜淇淋 連假 冰淇淋 饕客

相關新聞

星巴克買一送一！星巴克一日限定「好友分享日」上午11點起開跑，特大杯飲料喝起來

星巴克買一送一！放完五天連假，星巴克陪你一起收心，4/6一日限定「好友分享日」，凡購買特大杯飲料即享買一送一，安撫收假的小憂鬱。不只放假要喝星巴克，開工更要買一送一喝起來！ 星巴克推出4/6「好

最後一天！蜷尾家「冰狗」限定只賣5天，綿密霜淇淋＋台式麵包必嘗，親訪揭密當日口味

前不久，蜷尾家開麵包店掀熱議，店家更在連假期間推出限定「冰狗」，在台式經典麵包中，擠入蜷尾家人氣綿密霜淇淋，每日口味都不同，店家也悄悄賣關子，期待饕客們親自到訪揭密當日冰狗口味。 最後一天！

連假收心補元氣！4大超商推開工咖啡優惠 甜點、早餐也有折扣

一轉眼連假接近尾聲，再怎麼百般不願意，都得要準備收心面對工作，四大超商都準備了超值優惠，陪上班族一起迎接開工。

WA!COOKIES與WA!BAKERY攜手進駐誠品生活南西店啦！打卡再送口罩還有限量提袋

從YouTuber成功轉戰美食品牌的古娃娃，這回旗下品牌WA!COOKIES與WA!BAKERY正式進駐大台北命脈「誠品生活南西」快閃啦！買得到人氣雙陷夾心餅乾與吐司磚。

可愛到尖叫！7-11新品集結「布丁狗、櫻桃小丸子、蠟筆小新」等超萌角色，「大頭公仔棒棒糖」更是必敗，限定優惠一次看

兒童節禮物就近買！今(4)日是兒童節，7-ELEVEN也上架不少可愛新品，外包裝萌到讓人心花怒放，像是有布丁狗、櫻桃小丸子、蠟筆小新等人氣角色。不同風味的調味牛乳，加上超Q包裝，搭配活動優惠，一次買齊

日熱賣上百顆！「Hāfuハーフ蛋糕專門店」進駐板橋，消費不限金額送水滴餅乾、憑發票再享約6折優惠券

日熱賣上百顆的「Hāfuハーフ蛋糕專門店」，進駐city’super創建板橋一號店，首推必吃空氣感「東方美人茶」O2 Cake雪芙蛋糕，現在不限金額再送水滴餅乾喔！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦