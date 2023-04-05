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最後一天！蜷尾家「冰狗」限定只賣5天，綿密霜淇淋＋台式麵包必嘗，親訪揭密當日口味
前不久，蜷尾家開麵包店掀熱議，店家更在連假期間推出限定「冰狗」，在台式經典麵包中，擠入蜷尾家人氣綿密霜淇淋，每日口味都不同，店家也悄悄賣關子，期待饕客們親自到訪揭密當日冰狗口味。
最後一天！蜷尾家自4/1起至4/5推出連假限定麵包冰淇淋「Hello! 冰狗！」，將自家人氣霜淇淋與經典麵包結合，入口冰涼，麵包有嚼勁增添飽足感，喜歡麵包、甜食的朋友一定會愛。店家也在粉絲頁透露，每日霜淇淋口味不一樣，就待大家親訪品嘗。值得注意的是，冰狗限定只賣到今(5)日，想吃動作要快唷！
蜷尾家限定冰狗販售資訊
販售期間：4/1～4/5
營業時間：11:00-18:00
地址：蜷尾家 甘味処散步甜食－台南市中西區正興街92號
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