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全家10元雪糕！超商冰櫃驚見「這2口味」掀熱議，網爆笑：10元不是沒有原因的
超商特價10元冰棒！日前，有網友分享全家便利商店的特價冰棒，原價49元現在只要10元，不過原PO又加上了一句「其滋味只可意會不能言傳」，讓人格外好奇，仔細一看附圖中的兩支冰棒分別是「胡椒白醬雪糕」、「花椒奶茶雪糕」，光看口味的確會讓人皺眉、卻步，究竟滋味如何呢？
便利商店冰櫃挖寶！有網友在全家便利商店看到兩款特價10元的雪糕，並分享在臉書社團，吸引不少網友討論。在物價漲不停的時代，竟然還有10元雪糕？不過這兩款口味都讓人震驚了，分別是「胡椒白醬雪糕」及「花椒奶茶雪糕」，其他網友看到表示「這兩款吃完就能明白為什麼特價10元」、「10元不是沒有原因的」，看出網友們對這兩款雪糕不抱期待。但也有不少網友覺得「花椒奶茶雪糕」不錯吃，因為「有奶茶味還ok」，但「胡椒白醬雪糕」確實讓人一言難盡。
從網友們的分享及討論來看，「胡椒白醬雪糕」之所以讓人不敢領教，是因為味道鹹甜、有點奇怪，還有粉粉的大顆粒，甚至有人表示「送我一支，我也會丟垃圾桶」，也有人打趣道「可以買來整同事」。至於實際口味如何，還是需要看每個人的味蕾感受，花10元嘗試還不會太心疼囉。
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