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雙色霜淇淋免費送！「御前上茶」連假優惠1次看：前30名直接贈、滿額加碼送霜淇淋及飲品兌換券

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／御前上茶提供
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抹茶霜淇淋免費吃！新竹大魯閣湳雅廣場「御前上茶」因應4月連假推出限定優惠，準備了500支「雙色霜淇淋」免費回饋給顧客，另有滿額贈霜淇淋及飲品兌換券的好康活動。抹茶控快筆記，去晚了就沒有啦！

圖／御前上茶提供
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圖／御前上茶提供
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連假先衝！全台最大抹茶專門店「御前上茶」於清明連假4/1至4/3三日間推出「雙色霜淇淋」免費送活動，只要是活動期間每日上午11點起的前30名消費者即可獲得。沒排到也別灰心，自4/1起至4/5，凡至店消費滿300元，加碼送「雙色霜淇淋」乙支及抹茶飲品兌換券乙張（口味依現場當日提供為準，5天限量500支，送完為止）。

圖／御前上茶提供
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此外，另有饕客推薦3組合：組合A－抹茶三味拿鐵＋宇治抹茶千層、組合B－抹茶那提豆芙飲＋宇治抹茶凍＋宇治抹茶生乳捲、組合C－京御抹茶＋伯爵珍珠鮮奶茶＋宇治抹茶鬆餅組合，輕鬆滿額享好康，有吃有喝好愜意。

圖／御前上茶提供
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御前上茶連假優惠活動資訊

地點：新竹大魯閣湳雅廣場B1

營業時間：週一至五11:00-22:00、週六日（假日）10:30-22:00

優惠內容：4/1至4/3，每日11:00前30名消費者，即可免費獲得「雙色霜淇淋」乙支；4/1至4/5，來店消費滿300元，加贈「雙色霜淇淋」乙支及抹茶飲品兌換券乙張（口味依現場當日提供為準，5天限量500支，送完為止）

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