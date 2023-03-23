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壽司郎變甜點店！壽司郎精選「全新巧克力4甜品」，霜淇淋濃郁必點，網笑稱：甜點郎

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／壽司郎提供、摘自台灣壽司郎粉絲頁(網友Kurumi Ishihara)
圖／壽司郎提供、摘自台灣壽司郎粉絲頁(網友Kurumi Ishihara)

去壽司店吃甜點啦！笑稱是被壽司耽誤的甜點店「壽司郎」再度推出全新甜點，本次「精選巧克力4甜品」，像是生巧克力慕斯蛋糕、巧克力霜淇淋⁣等人氣甜點，準備搶攻春季巧克力甜品市場，巧克力控真是太幸福啦！

圖／台灣壽司郎粉絲頁
圖／台灣壽司郎粉絲頁

不敢相信！近日，壽司郎台灣粉絲頁發出貼文，開頭「關於壽司郎變成甜點店的那件事」格外吸睛，還以為壽司郎要斜槓甜點店，其實是壽司郎再度推出誘人甜品，這次更主打「巧克力」，推出「堅果生巧克力慕斯蛋糕」、「巧克力卡達拉娜」、「濃厚巧克力霜淇淋」及「濃厚巧克力牛奶霜淇淋」等四樣罪惡甜點，每一種入口都好濃郁，光用看的就好誘人食慾。

濃厚巧克力霜淇淋、濃厚巧克力牛奶霜淇淋。圖／台灣壽司郎官網
濃厚巧克力霜淇淋、濃厚巧克力牛奶霜淇淋。圖／台灣壽司郎官網

巧克力卡達拉娜。圖／台灣壽司郎官網
巧克力卡達拉娜。圖／台灣壽司郎官網

貼文一出即吸引許多網友留言，表示「巧克力霜淇淋超好吃」、「堅果巧克力慕斯超美味」，也有網友笑稱「終於認清自己的定位了」，更有人敲碗「直接開間甜點店」，由此認證了壽司郎「被壽司耽誤的甜點店」的稱號，甚至還有網友直呼「甜點郎」。

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