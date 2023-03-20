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熄燈倒數快搶吃！嘉義人氣麵包店4月底歇業，老顧客幫找新店址呼：不要離開嘉義

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／小花麵包店粉絲頁
圖／小花麵包店粉絲頁

熄燈倒數！嘉義人氣烘焙坊「小花麵包店」於去年底貼出「停頓公告」，表示因租約到期，預計營業至今年4/30，並透露新店址尚在尋找中，帶落定之時再通知大家。消息一出，不少在地網友留言「不要離開嘉義」、「希望繼續留在嘉義」，也有不少人敲碗台北、台中、台南等地，期待店家進駐。

圖／小花麵包店粉絲頁
圖／小花麵包店粉絲頁

圖／小花麵包店粉絲頁
圖／小花麵包店粉絲頁

嘉義人不捨！「小花麵包店」將於四月底結束於啟明路124號的營業，目前正在尋找新店址，讓許多老顧客惋惜，希望能繼續留在嘉義，由此看出店家深受在地人歡迎與喜愛。距離店家熄燈倒數一個多月，不妨把握這段期間，到訪品嘗小花麵包店的各式人氣麵包喔！

嘉義人氣烘焙坊「小花麵包店」表示因租約到期，預計營業至4/30。圖／小花麵包店粉絲頁
嘉義人氣烘焙坊「小花麵包店」表示因租約到期，預計營業至4/30。圖／小花麵包店粉絲頁

探店必買！「小花麵包店」分享年度最佳麵包「波多可頌」，網友分享真的很好吃，「波多」也是許多人到訪必買麵包，甚至還有內行人表示「永遠忘不了第一次品嚐波多時的驚豔和滿足」，非常推薦給大家，到店可別忘了搶吃一波啦！

年度最佳麵包「波多可頌」。圖／小花麵包店粉絲頁
年度最佳麵包「波多可頌」。圖／小花麵包店粉絲頁

圖／小花麵包店粉絲頁
圖／小花麵包店粉絲頁

小花麵包店

地址：嘉義市東區東川里啟明路124號

時間：週日、二 9:00-15:00

小花麵包店粉絲頁

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