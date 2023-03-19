快吃爆！義美「草莓霜淇淋」好評再回歸，滿滿一杯只要1個銅板，網友一致激推大讚

好評加長再回饋！先前推出即席捲IG的義美「草莓牛奶霜淇淋聖代」再推感恩回饋活動，為歡慶義美邁向90感恩，超人氣「草莓牛奶霜淇淋聖代」特價只要50元，滿滿一杯奶香霜淇淋搭配凍乾草莓及草莓粉，這次可別再錯過囉！

圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權

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IG爆紅！義美「草莓牛奶霜淇淋聖代」再度推出優惠好康，一杯特價50元(原價60元)，會員再享48元超值價。部落客老咩分享「基底的奶香霜淇淋給超多」，絕對有6圈以上，吃起來有點像麥當勞蛋捲冰淇淋，搭配凍乾草莓，撒上「生機蜜糖草莓粉」，這麼大一杯很划算。

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也有不少吃過的網友表示「冰淇淋量很多」、「真的好好吃」、「草莓粉一定要吃」，評價一路看下來都非常推薦，順滑霜淇淋與酸甜草莓味在口中融合，CP值高又美味，草莓控必須衝！

義美「草莓牛奶霜淇淋聖代」優惠資訊

優惠內容：《期間限定商品》草莓牛奶霜淇淋聖代優惠價50元/杯，會員價48元/杯(會員價已享會員95折，不再折扣)

無販售霜淇淋門市：天母、興隆、豐原中正、板橋、淡水、林口中山、南勢角、汐止康寧、桃園、桃園南華、桃園大業、庇護工場、台南裕農、金華、高雄大昌、屏東中正、鳳山青年

備註：草莓牛奶霜淇淋聖代素食別為「奶素」

圖／義美食品粉絲頁

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