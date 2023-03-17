八月堂「買5送1」！ 經典美祿巧克力「麥可恐龍可頌」超吸睛 每一口都療癒

為了迎接兒童節的到來，人氣可頌八月堂推出史上最強全新組合，用美祿的經典口味打造充滿童趣的限定商品「麥可恐龍可頌」，恐龍巧克力造型太可愛，要讓大小朋友吃一口就停不下來。

圖／八月堂提供

八月堂「麥可恐龍可頌」3/17起全台門市超萌登場，以美祿經典的麥芽巧克力粉製成卡士達內餡，還在可頌上裝飾了恐龍造型巧克力，大口咬下甜而不膩，每一口都超療癒，四款不同造型的小恐龍隨機販售，讓大家在品嚐時更增添趣味和驚喜！

圖／八月堂提供

人氣可頌八月堂這次帶來新朋友，3/17至4/16限時推出超萌的「麥可恐龍可頌」，每個售價62元，充滿童趣又可愛的４款隨機巧克力恐龍站在可頌上，知道恐龍控每一款都想蒐集，八月堂特別推出「買5送1」的優惠，加入Line好友限定活動，還有機會抽到「麥可恐龍可頌」乙顆，趁這波好康把美祿萌萌「麥可恐龍可頌」帶回家！

圖／八月堂提供

八月堂 麥可恐龍可頌

開賣時間：2023/3/17

售價：62 元

地點：八月堂全台皆有販售，新光南西三館僅五、六、日販售

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