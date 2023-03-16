飲料控必追！ 12家「3月手搖飲新品優惠」 全家鮮果奶昔、迷客夏加料奇亞籽、85℃植物豆奶

3月下半月為大家整理近期多家飲料店新品及優惠集合，以水果系新風味特調的有星巴克「荔枝百里香風味特調咖啡」、全家推「4款鮮果昔」、萬波「白柚麗雅」、春陽茶事「荔枝蜜烏龍」，而奶茶、植物豆奶類的新滋味有7-ELEVEN復刻版「珍珠奶茶」、85℃「黑糖珍珠豆奶，更有春日蜜香系列如珍煮丹「山茶花蜜茶」、迷客夏「柚蜜白玉」等等，飲料控繼續嚐鮮就看這篇！

星巴克

圖／星巴克提供

星巴克歡慶在台25週年推出3款限定飲品，「荔枝百里香風味特調咖啡」入口感受到咖啡香氣伴隨百里香、酒香與蜜香的豐富滋味，再迎來荔枝與黑醋栗的濃郁酸甜果香，尾韻還能品嘗咖啡帶來的回甘；「鹹焦糖風味可可瑪奇朵」上層佐以輕柔奶泡搭配巧克力淋醬，加入鹹焦糖風味的經典濃縮咖啡；「開心果白巧克力風味瑪奇朵」則有溫潤的開心果風味搭配經典濃縮咖啡，最後撒上鹹甜開心果與白巧克力碎粒，品嘗到帶有堅果甜味的濃郁香氣。

同時，即起至3/27，星巴克推出「YES!WE ARE HERE TOGETHER歡慶25週年數位體驗」活動。活動期間進入專屬網頁，一起完成數位體驗遊戲，即可獲得「買一送一」、「第二杯半價」等專屬限定優惠。

7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN全台門市推出CITY PEARL「珍珠奶茶」，嚴選紅茶以黃金比例融合、搭配佛手柑柑橘香氣，打造獨家全新伯爵紅茶風味，更首度導入軟Q原味黑珍珠，復刻記憶中的珍珠奶茶風味。

全家

圖／全家FamilyMart臉書

全家也出手搖新品「現打果昔」，一口氣推出四款口味現打果昔，分別有香蕉牛奶果昔、木瓜牛奶果昔、蘋果鳳梨果昔與結合多種蔬果風味的綜合果昔-綠拿鐵，不僅僅能夠嚐到新鮮水果的天然果香，更能順勢吸收一日所需養份，新品目前僅在全家中山民權店、瑞光店、京盛店3間門市販售。

85℃

圖／85℃提供

85℃抓準植物奶熱潮，選用100％新鮮黃豆萃取而成的無糖豆漿，推出兩款香濃豆漿系列飲品「黑糖珍珠豆奶和豆奶紅茶」，搭配錫蘭紅茶和每日現煮的Q彈黑糖珍珠，每一口都能感受到香氣濃醇的豆漿。即日起到到3/31期間，85 Cafe APP會員可到兌換點數頁面，領取一張豆奶系列飲料45元嚐鮮券（黑糖珍珠豆奶和豆奶紅茶二選一使用，每位會員限領一張，使用期限至2023/3/31止）。

春陽茶事

荔枝蜜烏龍。圖／春陽茶事提供

以烏龍茶為主打的「春陽茶事」，這次推出全新的水果體驗，打造甜蜜清爽手搖「荔枝蜜烏龍」，選用香氣十足的黑葉荔枝作為主角，晶瑩剔透的荔枝蘊藏微酸果香，搭配招牌鹿谷烏龍茶，揉合出層次豐富的沁涼滋味。

珍煮丹

圖／珍煮丹提供

珍煮丹這次不玩黑糖，推出全新「山茶花」系列新品，包括山茶花採蜜青茶、山茶花採蜜奶蓋、山茶花採蜜檸檬桂花、山茶花採蜜厚奶茶4款，以獨特清新香氣的山茶花茶湯， 加入台灣蜂蜜第一品牌「蜜蜂工坊」的蜂蜜，帶來全新口感飲品。

萬波島嶼紅茶

圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波推出第二波HUMAN MADE聯名飲品「白柚麗雅」，3/14白色情人節當天全台同步開賣，採用盛產期採收的文旦柚子，再搭配天然蜂蜜、麗雅烏龍調製而成，清新雅緻的風味很適合春天品嚐，「蜂蜜麗雅」、「蜂蜜金萱」則使用了此款蜂蜜與麗雅烏龍和金萱青茶進行調製，喜歡原茶的人，還可選擇全新商品「麗雅烏龍」。

迷客夏

圖／迷客夏提供

迷客夏今年又將再次攜手蜜蜂工坊，變化出3款蜂迷季2.0新品。「柚蜜白玉」以葡萄柚mix甜香百花蜜，搭配滑嫩綠茶凍與經典Q彈白玉珍珠，展現愛情微酸微甜感受；「蜜啵雪寶」以冰糖洛神梅搭配100％真百花蜜，再注入添入大小雙脆-纖脆奇亞籽&脆啵啵球，全新口感嚐出戀愛ing的甜香記憶；以及「蜜香烏龍拿鐵」經典琥珀烏龍茶與蜜香交織調製而成，100%真百花蜂蜜入杯，每一款都值得你體驗。

發發

圖／發發提供

發發3月以復刻紅茶為基底，推出3款懷舊時光系列「復刻紅茶優格」採用清新不苦澀的復刻紅茶，加入爽口雪比優格，甜度均衡不膩口；「發發復刻紅茶」入口帶有懷舊決明子香氣，帶你穿越時空感受過往的單純與美好；「復刻紅鮮奶茶」紅茶與鮮奶的經典組合，簡單又令人幸福感滿滿。

先喝道

圖／先喝道提供

手搖茶「先喝道」推出水果風味茶飲「富士香蘋」，基底茶使用獨有的「英式蜜桃茶」，加上使用特級寒天粉製作的「雪露」，果香與茶香完美融合，清甜又解膩；慶祝上市，即日起到3/19連續四天全台門市「富士香蘋第二杯半價」。

七盞茶

圖／七盞茶提供

七盞茶手搖新品「美粒柚惑」嚴選一芯二葉台灣四季春茶，徹底保留柚香，帶出酸甜不苦澀的順口滋味，享受果粒爆漿快感；「四季杏仁豆腐」精心打造滑嫩香醇的杏仁豆腐，聞到淡雅杏仁香氣撲鼻而來，入口滑嫩帶有彈性、餘韻留香。

鶴茶樓

圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓3/27也將開賣「鶴記芝麻糊凍蕎麥那堤」結合新推出的「883蕎麥茶王」製成鮮奶茶，多層次的煮濃風味層層堆疊，標榜無咖啡因，喝了不怕失眠！

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