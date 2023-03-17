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好喝零負評！7-11「龜記楊桃綠茶」手搖控必收，網曝稀釋比例一樣讚

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@jyun791004、IG@eat_sunsun授權
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便利商店有龜記7-ELEVEN就買得到排隊茶攤「龜記茗品」的必點飲品「楊桃綠茶」，使用阿源楊桃果露，搭配三熏茉莉綠茶，濃濃懷舊古早味，不用排隊、巷口就能買，剛上架就吸引許多人嘗鮮購買，並在社群上掀起熱議，而且幾乎零負評！

圖／IG@eat_sunsun授權
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手搖控尖叫！7-ELEVEN新推出「龜記楊桃綠茶」，讓不少人逛小七一看到就馬上入手，打開聞得到楊桃香氣，微酸不膩又解渴，搭配炸雞、辣食都很剛好。有網友覺得這瓶「很可以」，表示「目前還沒看到什麼負評」並推薦給大家。也有網友分享如果不愛甜，還能用冰水稀釋1/2，味道還是一樣讚！

圖／IG@eat_sunsun授權
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此外，即日起至4/4還有2件8折、3件77折優惠(售價35元)，喜歡古早味的朋友解渴就選這瓶～3件一次囤起來都不是問題。

圖／IG@jyun791004授權
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7-ELEVEN「龜記楊桃綠茶」販售資訊

售價：35元

優惠活動：即日起至4/4，2件8折、3件77折優惠

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龜記 綠茶 古早味 7-ELEVEN 炸雞 手搖

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