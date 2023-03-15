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珍奶買1送1！CoCo好友日「珍珠奶茶第二杯0元」，大方優惠快喝爆

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／CoCo都可提供
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珍奶買一送一又來囉！每週三的「CoCo都可」好友日都會推出不同人氣飲品優惠，今(15)日則是台灣經典手搖「珍珠奶茶第二杯0元」優惠，也相當於是買一送一，現在就拿起手機準備開喝啦～

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

CoCo週三好友日推出「珍奶第二杯0元」優惠，凡於今(15)日透過CoCo都可LINE官方帳號領券，使用都可訂線上點餐購買中杯珍珠奶茶即享「第二杯0元」，每人可獲得兩張。優惠券僅限當日使用，記得把握一日好康喔！

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

此外，都可訂提供日常優惠，除了週三好友日的不定期優惠外，消費滿1000元即打85折，特別適合公司行號等大型訂單，另有Co粉限定指定品項折5元，領好康喝手搖好划算。

圖／CoCo都可臉書
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CoCo 奶茶 買一送一 珍奶 手搖

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