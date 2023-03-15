聽新聞
test
0:00 / 0:00
珍奶買1送1！CoCo好友日「珍珠奶茶第二杯0元」，大方優惠快喝爆
珍奶買一送一又來囉！每週三的「CoCo都可」好友日都會推出不同人氣飲品優惠，今(15)日則是台灣經典手搖「珍珠奶茶第二杯0元」優惠，也相當於是買一送一，現在就拿起手機準備開喝啦～
CoCo週三好友日推出「珍奶第二杯0元」優惠，凡於今(15)日透過CoCo都可LINE官方帳號領券，使用都可訂線上點餐購買中杯珍珠奶茶即享「第二杯0元」，每人可獲得兩張。優惠券僅限當日使用，記得把握一日好康喔！
此外，都可訂提供日常優惠，除了週三好友日的不定期優惠外，消費滿1000元即打85折，特別適合公司行號等大型訂單，另有Co粉限定指定品項折5元，領好康喝手搖好划算。
延伸閱讀：
．買一送一、免費加料！ 星巴克25週年特調、春陽茶事、黑翡淬 3家「春日手搖飲」酸甜上市
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言