不是玩食物！7-11「蠟筆小新可可筆」掀討論，巧克力醬邊畫邊吃，網大讚超可愛

蠟筆小新來啦！近日，7-ELEVEN一新品引熱議，讓網友直呼「好可愛」，原來是這款「蠟筆小新DIY可可筆」，將巧克力醬做成筆的外型，一筆在手就能輕鬆畫在任何食物上，簡單裝飾自己的小點心又不髒手，有趣、

2023-03-14 16:30