聽新聞
test
0:00 / 0:00
不是玩食物！7-11「蠟筆小新可可筆」掀討論，巧克力醬邊畫邊吃，網大讚超可愛
蠟筆小新來啦！近日，7-ELEVEN一新品引熱議，讓網友直呼「好可愛」，原來是這款「蠟筆小新DIY可可筆」，將巧克力醬做成筆的外型，一筆在手就能輕鬆畫在任何食物上，簡單裝飾自己的小點心又不髒手，有趣、方便，也因此有不少家長買回家讓小朋友創作。
客製化小點心自己畫！7-ELEVEN「蠟筆小新DIY可可筆」一上架就吸引顧客目光，可可筆中放入絲滑巧克力醬，可在餅乾、吐司上創意DIY，增添吃點心的樂趣，想畫什麼、寫什麼都可以。即日起至4/4，還有兩支8折、3支77折的優惠，兒童節買來送小朋友也很不錯。
邊畫邊吃！有網友看到表示「露營很方便耶」、「看起來很好玩」並大讚超可愛，一支49元，銅板價就能提升生活小樂趣，把握折扣優惠更划算。其實這款可可筆是韓國熱議小物，不少韓國網友表示「是小時候在文具店看到的」，也是許多韓國人的童年回憶。大家若有去到7-ELEVEN，不妨找找看可可筆的蹤影喔！
蠟筆小新DIY可可筆 販售資訊
通路：7-ELEVEN
優惠活動：即日起至4/4，兩支8折、3支77折，原價一支49元
延伸閱讀：
．開搶大福版金莎！ 桂冠「巧克力冰淇淋大福」登場 白色浪漫冰品3口味61折起
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言