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不是玩食物！7-11「蠟筆小新可可筆」掀討論，巧克力醬邊畫邊吃，網大讚超可愛

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／UDN小編拍攝、7-ELEVEN臉書
圖／UDN小編拍攝、7-ELEVEN臉書

蠟筆小新來啦！近日，7-ELEVEN一新品引熱議，讓網友直呼「好可愛」，原來是這款「蠟筆小新DIY可可筆」，將巧克力醬做成筆的外型，一筆在手就能輕鬆畫在任何食物上，簡單裝飾自己的小點心又不髒手，有趣、方便，也因此有不少家長買回家讓小朋友創作。

圖／7-ELEVEN臉書
圖／7-ELEVEN臉書

客製化小點心自己畫！7-ELEVEN「蠟筆小新DIY可可筆」一上架就吸引顧客目光，可可筆中放入絲滑巧克力醬，可在餅乾、吐司上創意DIY，增添吃點心的樂趣，想畫什麼、寫什麼都可以。即日起至4/4，還有兩支8折、3支77折的優惠，兒童節買來送小朋友也很不錯。

圖／7-ELEVEN臉書
圖／7-ELEVEN臉書

邊畫邊吃！有網友看到表示「露營很方便耶」、「看起來很好玩」並大讚超可愛，一支49元，銅板價就能提升生活小樂趣，把握折扣優惠更划算。其實這款可可筆是韓國熱議小物，不少韓國網友表示「是小時候在文具店看到的」，也是許多韓國人的童年回憶。大家若有去到7-ELEVEN，不妨找找看可可筆的蹤影喔！

蠟筆小新DIY可可筆 販售資訊

通路：7-ELEVEN

優惠活動：即日起至4/4，兩支8折、3支77折，原價一支49元

圖／UDN小編拍攝
圖／UDN小編拍攝

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7-ELEVEN DIY 巧克力 餅乾 露營

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