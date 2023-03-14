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倒數2天！賣到缺貨的「純正日本咖啡牛乳」快閃信義誠品，高級專屬提盒免費送

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Dripo 台灣臉書
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倒數兩天！致力於以輕鬆簡單的方式享用好咖啡的「DRIPO」在信義誠品1樓舉辦快閃活動，快閃店現場買得到純正日本「咖啡牛乳」，現在購買再送高質感專屬提盒，提著走方便又好看。此外，現場另提供試喝，還有咖啡牛乳爆米花，快趁快閃期間探店一波。

圖／Dripo 台灣臉書
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不用飛日本也能喝到道地「咖啡牛乳」！DRIPO信義誠品快閃店提供當日現製的新鮮咖啡牛乳，使用台灣本地鮮乳坊牛乳製作，甚至用到日本錢湯裡常用的冰箱冷藏。當場即可購入日本製的咖啡掛耳包，還有牧場系列商品試喝及限量販售「咖啡牛乳爆米花」，拍照打卡櫃位再送限量小禮物（活動內容請洽Dripo 台灣臉書）。

圖／Dripo 台灣臉書
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不僅如此，現在只要在快閃店消費「咖啡牛乳&綜合六入限定版」，即贈專屬提盒，讓你輕鬆帶著走，高級簡約的造型讓人愛不釋手，拍照打卡正合適。

圖／Dripo 台灣臉書
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DRIPO台灣信義誠品快閃店 店舖資訊

快閃時間：3/8～3/15

地點：信義誠品1F 面對松高路入口處

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