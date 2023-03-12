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超商話題新夯品？網發想「抹茶漂浮珍奶」被讚太有才，再一組合滿足抹茶控

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／7-ELEVEN、全家便利商店提供
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可以這樣搭！近日，超商紛紛推出話題夯品，像是7-11的珍珠奶茶、全家抹茶霜淇淋等，也同時掀起網友討論與分享。近日便有網友創意發想，想到將兩者混搭，並透過照片合成的方式模擬成品，上傳到臉書社團吸引大家眼球，讓其他網友大讚「太有才了」。

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

圖／全家便利商店提供
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超商新品話題不斷！有網友突發奇想，在臉書社團分享「7-11珍奶＋全家抹茶霜淇淋」的示意圖與新搭配，從合成照看起來頗有「抹茶漂浮珍奶」的樣子，人氣飲料搭上話題冰品，想像滋味應該不差。因此也有網友表示「先去小七買珍奶，再拿去認識的全家裝冰淇淋」，最後插上一根粗吸管，絕妙組合完成。

圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友Derek Yeh)
圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友Derek Yeh)

貼文PO出後，也有網友稱讚原PO「太有才了」、「變成漂浮酷冰沙」。此外，另有網友提供以7-11珍珠抹茶歐蕾搭配全家抹茶霜淇淋的新組合，更能滿足抹茶控。而好奇滋味的朋友可以照著網友分享的搭法，創意嘗鮮一波喔！

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